Una generación de creadores heridos por la crisis

El artista Mira Bernabeu (Aspe, 1969) no tiene estudio, solo una mesa con dos ordenadores y una cámara fotográfica Hasselblad, con la que trabaja las imágenes de forma conceptual; Mery Sales (València, 1970), una pintora a la que le gusta el dibujo, el color, la abstracción o el cuadro denuncia, admite que pintar es duro y mantener un estudio de trabajo, un verdadero sacrificio. Sergio Barrera (València, 1967) no sabe cómo pagará el alquiler; pinta y vive al día. Es el retrato cotidiano de tres de los 39 creadores valencianos que exponen en Espais d’art, una exposición sobre su universo creativo que puede verse en el Centre Cultural Bancaixa de Valencia hasta el próximo 8 de julio.

La muestra se compone de una selección de obras de los artistas, imágenes de gran formato hechas por el fotógrafo Jesús Císcar de estos jóvenes en sus espacios de trabajo, y textos del escritor Martí Domínguez, extractados de la serie de entrevistas con los autores que se publicaron en los suplementos culturales de EL PAÍS (Quadern) y Levante-EMV (Postdata). Císcar y Domínguez, comisarios de la exposición, repiten una experiencia que tuvo su precedente en otra de 2013 dedicada a artistas valencianos nacidos entre los años 30 y 50 como Juan Genovés, Andreu Alfaro, Miquel Navarro o Carmen Calvo.

La generación protagonista de esta exposición, nacidos entre finales de los años 60 y los 80, no lo ha tenido fácil. La crisis económica, como al resto de la gente, les hirió de lleno. “Lo más importante es resistir y no amargarte. No deprimirse. Y no es fácil, sin galeristas, sin ayuda institucional, sin mercado, a solas tú y tu obra”, apunta Mery Sales en la entrevista que recoge el catálogo de la exposición.

Mira Bernabeu, con obra en algunos de los museos más importantes de España y director de la prestigiosa galería de arte Espai Visor, ofrece su punto de vista: “Sí que diría que los de mi edad somos una generación perdida. Nunca nos ha dado apoyo ninguna institución, nunca hemos tenido una ayuda, unas becas plausibles. Nos han abandonado a nuestra suerte”, lamenta.

Jorge Carla (Madrid, 1974) trabaja en sus obras con material de reciclaje. "Me interesa el dadaísmo, la experimentación. Soy un artista pobre, y por tanto no dispongo de recursos para comprar demasiado material. Cojo lo que me encuentro en la calle y lo incorporo a mi discurso", comenta. Para Paco de la Torre (Almería, 1965), la pintura "es un simulacro. ¿De dónde sale la imagen? Es un misterio. Si supiera que después me juzgarán, me quedaría petrificado. Me dejo llevar por el subconsciente y por el automatismo ", recoge el catálogo.

ampliar foto En la imagen la obra del artista Jorge Carla. MÒNICA TORRES

Domínguez y Císcar desentrañan las historias vitales de esta generación de creadores establecidos en la Comunidad Valenciana: “Son artistas que luchan por ser, por no caer en un trabajo crematístico sino por desarrollar una ilusión desde el punto de vista creativo", cuenta el escritor y periodista.

Son todos profesionales. Algunos han tenido que dejar los estudios y ayudarse de otros trabajos para llegar a final de mes. El entorno tampoco les ha ayudado en exceso: el pequeño coleccionismo se ha ido reduciendo y muchas galerías de arte han cerrado sus puertas. Estos jóvenes artistas, con obra consolidada, dependen ahora de las grandes colecciones institucionales. Hay poco movimiento y muchos no han podido aguantar el ritmo y han tenido que dejar su estudio, compartirlo con otros o sencillamente instalarlo en una habitación de su casa.

“Las instituciones tendrían que luchar más por el arte valenciano. En general, todas las administraciones. En ocasiones, creo que se da cierta actitud esnob al dar voz a artistas extranjeros, que no estoy en contra, pero siempre y cuando instituciones, como el IVAM, por ejemplo, expongan también a sus jóvenes artistas”.

La última década ha sido una travesía en el desierto para muchos de ellos; no han podido participar en exposiciones en condiciones y la visibilidad de sus obras se ha resentido. De las conversaciones de los artistas con los dos comisarios de la exposición se desprende crítica y dolor. “A veces tienen obras excesivamente universales y cosmopolitas y echo en falta un poco de crítica social", opina Domínguez.

ampliar foto A la izquierda, la obra de Juan Cuéllar; y a la derecha, Paco de la Torres. MÒNICA TORRES

Desde su objetivo, Jesús Císcar, fotógrafo de El País durante más de tres décadas, ha registrado ese contraste entre los grandes estudios de la primera exposición y los actuales. “Me he centrado más en el personaje, en el artista”, resume el fotógrafo, que se ha encontrado con estudios donde había un ordenador y poco más. “Me fijo en las manos, en los gestos de la cara, en los detalles que rodean a los artistas”, prosigue.

Císcar dice que ha disfrutado mucho con esta exposición. Fiel a su estilo -no es de disparo fácil- ha buscado el encuadre, medido la luz y atrapado unas instantáneas que ahora pueden contemplarse tal y como las vió en su visor. “No están tratadas", confiesa el fotógrafo. Calcula que ha hecho entre 60 y 70 de cada artista, todas en blanco y negro, lo que supone un contraste con el color de las obras expuestas por estos jóvenes creadores.

La exposición hace un recorrido por los estudios de Alex Francés, Ana Donat, Angela Bassano, Anna Moner & Sebastià Carratalà, Anna Sanchis, Antonio Barroso, Calo Carratalá, Chema López, Greta Alfaro, Inma Femenía, Inmaculada Martínez Martí, Jarr, Javier Palacios, Joël Mestre, Jorge Carla, José Saborit, Juan Cuéllar, Juan Olivares, Lucia Peiró, Manu Blázquez, Manuel Sáez, Mariona Brines, Mavi Escamilla, Mery Sales, Mira Bernabeu, Moiséis Mahiques, Nanda Botella, Nelo Vinuesa, Nico Munuera, Nuria Rodríguez, Oliver Johnson, Paco de la Torre, Patricia Gómez & María Jesús Jesús González, Pol Coronado, Rebeca Plana, Rubén Riera y Sergio Barrera.