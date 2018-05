La fiesta continúa con La Pegatina

No hay verbena o fiesta en la que no suena una canción de La Pegatina. Con 14 años de trayectoria, cinco discos a sus espaldas, un documental e incluso un videojuego, el grupo catalán presenta su nuevo trabajo Ahora o nunca, que busca transmitir el momento vital y musical que están viviendo. Carpe diem es su filosofía.

Cuentan Ferran Ibáñez, bajista, y Rubén Sierra, cantante, que en este disco hay canciones muy variadas. Unas que van desde la reivindicación escondida a otras que transmiten buen rollo o algunas más introspectivas. “El cómputo general de este álbum se resume en que nunca es tarde, pero todo es mejor hacerlo ahora. Da igual cómo te encuentres, hay que hacerlo porque si no se te va a pasar el momento. Y no es una despedida, al contrario”, asegura el bajista.

En el que definen como un momento de ilusión y de ganas en sus carreras, los nueve integrantes de La Pegatina tienen previsto hacer un nuevo ‘world tour’, que recorrerá los 30 países por los que ya han pasado y en el que se sumarán otros dos: Grecia y Portugal. Aunque si hay un objetivo claro a corto plazo para la banda es llenar el Wizink Center de Madrid, en el que actuarán el 22 de diciembre.

Conocidos popularmente con canciones como Maricarmen, Lloverá y yo veré o Heridas de Guerra, el grupo se define como una fiesta, según el propio Sierra, que mezcla estilos tan variados como el merengue, la rumba, el ska, el punk o simplemente cánticos hooligans. Además, el grupo catalán compone sus canciones en más de siete lenguas. “No solo intentamos llegar con la letra, hablamos siete lenguas, pero nos basamos en el lenguaje universal que es la música y pensamos mucho en el show y en el directo. Un tema catalán es el mismo tema aquí y en China. No pensamos en qué idioma componer, surge así en las horas de viaje, en los momentos de tranquilidad, son cosas que te rondan en la cabeza”, afirma el cantante.

Aunque la banda asegura que elegir una canción es como “decidir a qué hijo quieres más”, destacan entre ellas una de las más pegadizas: Mama. Una canción que sigue la estela de su éxito Maricarmen y que habla de la sobreprotección de los padres hacia los hijos. Otra es Ahora o nunca, que trata sobre la ciudad orientada al turismo y no pensada para el ciudadano. El disco, producido por Rafa Arcaute, incluye además cinco colaboraciones con algunos de los grupos más populares del momento: Macaco, Rozalén, Los Caligaris, Will and the People o Eva Amaral.

Para conectar con el público La Pegatina ha decidido en esta gira actuar en pequeñas salas para después interactuar con la gente. Por eso, la presentación de Ahora o nunca en febrero se llevó a cabo en una sala de Madrid que alquilaron para la ocasión e hicieron un concierto en Ciudad Universitaria en un autobús que recorrió la capital. “Cuando termina un concierto muchas salas echan al público y comienza una nueva sesión. Notábamos que estábamos perdiendo el contacto con ellos y queríamos acercarnos”, explica Ibáñez.

La Pegatina funciona como una pequeña empresa, según sus integrantes. Por eso si no hay unanimidad en el grupo para cantar una canción o componer una letra no se hace. “Hacemos canciones reivindicativas sin posicionarnos. Son temas sociales, pero todos tenemos que estar de acuerdo. Los que deberían involucrarse son los políticos que son los representantes del pueblo. Ellos son los que tienen que dialogar y no dividir a la sociedad, por ejemplo con el tema de Cataluña. Hemos crecido como una gran familia que ha ido sumando y no hemos perdido a ninguno por el camino. Si no funcionásemos así, sería imposible”, confiesa Sierra.