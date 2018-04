Steve Earle y John Hiatt encabezan el cartel del Huercasa Country Festival

Steve Earle & The Dukes encabezan el Huercasa Country Festival que se celebra en Riaza (Segovia) del 6 al 8 de julio. La banda cerrará el sábado 7 de julio los conciertos nocturnos, pero antes pasarán por el escenario también John Hiatt & The Goners, Jaime Wyatt y The Cadillac Three, entre otros. El evento, que celebra su quinta edición, se afianza en el circuito musical con nombres consagrados y también promesas del country, un género que gana adeptos y artistas en España.

Maridaje con baile El Huercasa Country Festival intenta promover, además de la música country, valores de respeto por la vida rural en todas sus vertientes. Por ello tiene también una marcada mira familiar y organiza actividades para niños y adultos. Una de las que más destaca son las maratones de baile. "Nos parece un maridaje perfecto con la música", explicó el presidente de Huercasa, Félix Maracho. Hay cuatro citas diferentes, de una hora de duración cada una, en la que participan un centenar de bailarines y coreógrafos. El festival ha creado incluso sus propias coreografías, que se pueden consultar en la web, para impulsar la participación de todos los asistentes.

El Huercasa Country Festival es un evento musical “peculiar y diferente” en el ámbito español, tal y como lo definió el presidente de la empresa Hercasa, Félix Moracho, en la presentación del cartel. Peculiar porque convierte un pueblo de Segovia en capital del country y diferente porque se sale, en el género musical que le ocupa y las actividades que organiza, del común de los festivales. Estos dos componentes y un elenco de artistas de primera línea lo convierten en el mejor evento country de España.

La apuesta fuerte de este año es el ganador de tres Grammys Steve Earle. El músico presenta So You Wannabe an Outlaw, donde rinde homenaje a la música outlaw, el country más rudo o de raíz. Steve Earle es considerado un revitalizador de este estilo, que tuvo su época dorada entre los años 60 y 80. En esta ocasión se acompaña de la banda The Dukes. Actúan el 8 de julio.

Otra de las apuestas fuertes es John Hiatt, que será el cierre de la primera jornada del festival. El cantante y compositor es una leyenda del country fusionado con el blues. Como Steve Earle, se acompaña de banda, The Goners, y de un músico más: Sonny Landreth. El guitarrista de blues es conocido y reconocido por cómo desliza sus dedos sobre el instrumento. Todos juntos celebrarán 30 años del disco Slow Turning, que firma Hiatt.

Además de veteranos del género también habrá promesas como Jaime Wyatt; la voz femenina de Stephanie Quayle; el sonido más popular del género, el de Nashville, con The Cadillac Three y desde Austin, el country-rock estará representado por The Band of Heathen.

A estos conciertos se les suman otros matinales, el de la banda country española The wild horses & friends y el de Max Tyler.

Las entradas ya están a la venta en Ticketea y son gratuitas para los menores de 16 años.