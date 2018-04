Amor en tiempos de muros

Foto: Una escena de 'Todos queremos a alguien' | Vídeo: Tráiler 'Todos queremos a alguien'

Tras haberse formado como cineasta en Estados Unidos, la realizadora Catalina Aguilar Mastretta sabe a ciencia cierta lo que es vivir entre dos culturas, la mexicana y la estadounidense. Experiencia bicultural que acompaña a los personajes de Todos queremos a alguien (México, 2017), protagonizada por la actriz Karla Souza (Nosotros los nobles), José María Yázpik (Abel) y Ben O'Toole (Hasta el último hombre).

En este largometraje, la directora cuenta la vida de la doctora Carla Barrón, quien tras haber sido abandonada por su pareja es perseguida por los conflictos emocionales de no creer en el amor a pesar de que todos los días tiene que lidiar en su consultorio con matrimonios que enfrentan la posibilidad de ser padres. Inspirada en su doctora de Los Ángeles, Catalina quiso plasmar una mujer exitosa al otro lado de la frontera, una realidad que "no he visto nunca retratada en ninguna película, entonces a la hora que veo eso en el mundo, me valida la acción", comenta la cineasta.

Convirtiendo una típica comedia romántica en una cinta de doble lectura y premonitoria para los tiempos de efervescencia politíca ante la llegada del mandatario estadounidense Donald Trump. Tema muy alejado a lo que hace tres años Catalina Aguilar Mastretta retrató en su ópera prima Las horas contigo (México, 2014), donde se aventuró en la representación de los lazos filiales. En Todos queremos a alguien explica la también escritora, "no es que las fronteras sean imaginarias, evidentemente no, estamos viviendo lo reales que son, sobre todo cuando alguien quiere cerrarlas y dividirnos. Pero al mismo tiempo la cercanía es la cercanía. Y cuando estás en Ensenada te encuentras rodeada de gringos y cuando estás en Los Ángeles de mexicanos porque así es, porque somos vecinos y es inevitable”.

Por ello, desde que escribió el guión se planteó la idea de contar una historia de amor entre una doctora que vive en Los Ángeles y que tiene a su familia en Ensenada, Baja California, y un médico de origen australiano. Al igual que la realizadora, Karla Souza yJosé María Yázpik comparten la experiencia de lo que es tener raíces en ambos sitios por lo que el ensamble actoral entre los intérpretes se da de manera natural en los diálogos que brincan del inglés al español, donde esta armoniosa realidad "nos recuerda que lo que nos une como personas es más que lo que nos separa". Actualmente la directora, —hija de los escritores Héctor Aguilar Camín (Morir en el Golfo) y Ángeles Mastretta (Arráncame la vida) —, se encuentra por concluir el rodaje de su tercer fillme con Santiago Limón, que para esta ocasión salta de la tragicomedia al cómic para darle vida a Cindy la Regia, el live action de las aventuras del personaje creado por el escritor y humorista mexicano Ricardo Cucamonga.