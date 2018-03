Swedish House Mafia se reúnen para dar un concierto sorpresa en Miami

"Soy Axwell, soy Sebastian Ingrosso y soy Steve Angello. Miami, esta noche seremos Swedish House Mafia", anunciaron conjuntamente los tres productores y djs cuando salieron al escenario por sorpresa en el Ultra Music Festival (UMF) en Miami (EE UU) celebrado este domingo. El trío de músicos saltó a la fama con la publicación del tema Leave the World Behind en 2009. Pero, tras editar dos álbumes en 2010 y 2012 (Until One y Until Now), lo componentes de la banda anunciaron su separación en la edición de ese año del UMF.

Este enero comenzó a extenderse el rumor de una posible reunión cuando el UMF anunció en su web que en la edición de 2018 habría un Special Anniversay - Performance, Expect the Unexpected, Exclusively at Ultra Music Festival (Aniversario especial - Actuación. Espera lo inesperado. Exclusivamente en el Ultra Music Festival). Finalmente, el sueño de muchos de sus seguidores se hizo realidad este fin de semana.

De momento, en la web de la formación, famosa por temas como Save the World y Don't you worry child, no ha publicado más fechas de actuaciones o si tiene pensado grabar material nuevo y hacer una gira como hizo en 2012.

Los tres componentes residen en Estocolmo, Suecia, y cada uno es fundador y propietario de grandes sellos discográficos: Size Records pertenece a Steve Angello, de 35 años; Axtone Records es de Axwell, de 40, y Refune Records, de Sebastian Ingrosso, de 34.