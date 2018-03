Así se monta un festival joven de música diferente en una ciudad pequeña

Desde que los chavales de La Melona llegaron a Santiago de Compostela, la tuna tiene menos motivos para llorar al son de aquello de "triste y sola se queda Fonseca". Mientras otros universitarios huyen al acabar los estudios en busca de peceras más grandes en las que naufragar, este grupo de intrépidos veinteañeros apostaron por quedarse cerquita del apóstol, dando vida y haciendo crecer la ciudad en la que se conocieron.

El proyecto vio oficialmente la luz en noviembre de 2015. Desde entonces La Melona ha organizado 140 conciertos y apoyado a través de su sello discográfico a bandas como Boyanka Kostova, Bulto, Esteban & Manuel, KADETTGSI, Pálida y Seda. Actualmente están sudando muy fuerte para llevar a cabo su plan más ambicioso: el Melona Fest.

Tras una intensa búsqueda por la zona vieja logro sorprenderlos en el centro cultural más importante de la ciudad: el Bar Embora.

¿Qué es el Melona Fest?

El Melona Fest es la cristalización de nuestra actividad anual. Un jolgorio para divertirse, conocer gente y nuevas propuestas, generar encuentros, dinamizar el ocio de la capital gallega y velar por el merecido entretenimiento de una ciudad con multiplicidad de caras ocultas. Es la culminación de un período en la que tratamos de hacer un repaso a lo que más nos gusta de la escena gallega y, a la vez, un intento de acercar propuestas interesantemente curiosas procedentes de otras geografías.

¿Qué lo hace diferente a otros festivales?

Que somos unos tirados y no hemos podido pujar por Jamiroquai, que sino ten por seguro que estaría en nuestro festival (risas). Diríamos que el mimo y el cariño con el que se lleva a cabo íntegramente pero, propuestas como, por ejemplo, el No Tengo Mamá (Seara) y el Esmorga Fest nos hacen caer en la cuenta de que somos uno más de los muchos festivales llevados a cabo por unos cuantos colegas con pasión, humildad y esmero.

Habladme de los platos fuertes de este año.

Para nosotros todos y cada uno de los artistas que participan en el festival son platos fuertes. No rellenamos, no programaríamos una propuesta si no estuviésemos completamente seguros de que creer en ella. De todos modos, creo que en esta tercera edición hemos podido contar con un algunas propuesta que, hasta ahora eran impensables para nosotros, como es el caso de Esplendor Geométrico, Nidia y Emilio José e os Indígenas.

Bandas todavía desconocidas para el gran público que puedan dar el campanazo en el cartel de este año.

Dentro de esta categoría también nos encajan la mayoría de las bandas del festi pero pensamos que hay 3 propuestas que, concretamente, merecen mención ya que el horno en el cual fueron gestadas todavía desprende calor: Baiuca, Bronquio y KADETTGSI son propuestas de rigurosa actualidad y de las que estamos seguros de que darán el campanazo este año.

¿Qué tendría que ocurrir este año para que fuese una edición perfecta?

Que pudiéramos pagar los cachés acordados a las bandas (risas). Nos conformamos con no palmar.

¿Cómo lográis la financiación para llevarlo a cabo? ¿Os sentís apoyados por las instituciones oficiales?

Logramos financiación con muchísimo esfuerzo. La mayor parte viene dada a través de la aportación del propio público y, además, contamos con el sustento y el enorme esfuerzo del Embora y de alguna aportación puntual de entes privados.

En cuanto a las instituciones oficiales, es la eterna historia de amor-odio hacia la gestión pública. Pensamos que tiene una relevancia muy importante la persona que toma las decisiones en cada uno de los distintos niveles de las instituciones públicas. Desde el "lo sentimos pero no podemos daros nada" hasta el "queremos formar parte" hay un trecho enorme. El resultado es un sabor agridulce y un final inesperado en el que el "malo" no es nada malo y el "bueno" es un desconsiderado.

¿Que papel diríais que juega exactamente el Embora en el universo de La Melona?

El Embora es la piedra angular del universo de La Melona. Principio y final.

¿Es posible vivir de la música independiente?

Pensamos que el quid de la cuestión está más bien en el prisma bajo el cual percibimos la idea y el significado de música independiente ya que, hoy en día, se consideran independientes bandas que general millones de dólares en sus giras. Si la perspectiva es la de música independiente referida estilo musical pensamos que sí, es más que posible. Si la perspectiva es la de música independiente como una creación artística carente de objetivos comerciales sino puramente artísticos, cambia la cosa. Nosotros como sello discográfico lo que más deseamos es que las bandas puedan alcanzar la viabilidad económica de su proyecto para poder dejar de trabajar "por amor al arte" y en pésimas condiciones.

¿Futuros proyectos?

Actualmente estamos finalizando la producción de la tercera edición del recopilatorio Galician Bizarre junto con Rafa Anido, en el que hemos puesta cariño, tiempo y empeño. En un futuro próximo nos gustaría plantear la idea de crear un festival de festivales, un festival en un sitio público con gran capacidad de aforo en el que las propias promotoras gallegas que más se lo están currando actualmente sean las que programen el total del cartel del festival. Pensamos que aglutinar estas propuestas podría ser una buena exhibición de fuerza y vitalidad por parte de la escena gallega ya que, no solo están madurando las propias bandas que nacen en el país sino que también se encuentra en una primaveral fase de maduración el tejido promotor y programador gallego que, cada vez con más frecuencia, es capaz de conciliar la más fresca vanguardia local con las corrientes culturales globales del presente en sus propuestas y ofertas culturales.

¿Algo más que añadir?

Solo me gustaría animar a la gente a venir al festival ya que ponemos toda nuestra ilusión y nuestro esmero en llevarlo adelante.

Ya saben: Melona Fest. Del 4 al 8 de abril en Santiago de Compostela.

