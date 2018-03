El rock de calidad de Salto y Virginia Maestro se incorpora a los Matinales de EL PAÍS

Rock de calidad y de influencia norteamericana. Los Matinales de EL PAÍS reúnen a Salto y Virginia Maestro, el próximo 28 de abril, en el escenario de la sala Galileo Galilei. Los dos cantautores ofrecerán un espectáculo a partir de las 12.30 de la mañana, en el que el acústico de Maestro le dará el relevo a Salto y toda su banda.

JACOBO SERRA. Sábado 7 de abril a las 12.30 en la Sala Clamores (Madrid). Entradas aquí.

RAYDEN. Sábado 14 de abril a las 12.30 en la Sala Galileo Galilei (Madrid). Entradas aquí.

SALTO y VIRGINIA MAESTRO. Sábado 28 de abril en la Sala Galileo Galilei (Madrid). Entradas aquí.

Maestro es fiel devota del retro-pop, como ella misma definió su estilo, pero fue hace un par de años cuando lo dejó más patente. Escuchar su disco Blue Bird, que lleva a Los Matinales de EL PAÍS, es evocar un compendio de iconos de los años 50: chicas pin up, edificios art decó en blanco y negro y Pontics brillantes surcando carreteras infinitas.

Maestro ganó Operación Triunfo en 2008, cuando competía con el cantante Pablo López. Desde entonces ha ido perfilando su sonido, con proyectos como Labuat (2009), que alcanzó el número 2 de las listas españolas, Dulce Hogar (2011) y Night & Day (2013). Este camino lo remató con el trabajo Blue Bird, en el que dijo adiós a las compañías discográficas para asumir todos los papeles en la elaboración y distribución del disco.

Lo logró gracias a una campaña de crowdfounding exitosa, palanca que también utilizó Salto para comenzar su carrera en solitario en 2015. Quien fuera integrante de bandas como Serpientes o Hairy Ladies, que se movían en el underground madrileño, se desenvuelve desde entonces en solitario.

Si con su primer disco, que llevó el nombre de Salto, encandiló con referencias finísimas a Neil Young o The Beatles; con Far Fron The Echoes, publicado en 2017 en vinilo, culmina, al menos hasta el momento, su capacidad compositora.

Con temas como Everything y Hopefull invita a la ensoñación, al viaje en el tiempo y el espacio a través de una guitarra. Salto vive, musicalmente hablando, en los años 70 y 80, inmerso en la cultura estadounidense de esa época.

Ambos artistas se erigen como dos de los mejores exponentes del rock americano en España. El concierto de Los Matinales de EL PAÍS el próximo 28 de abril propicia un encuentro magnético para los seguidores de estos cantantes y de este estilo. Salto y Virginia Maestro se suman a una programación primaveral que ya cuenta con Rayden y Jacobo Serra, quien tocará el sábado 7 de abril a las 12.30 en la Sala Clamores.