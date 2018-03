El talento explosivo de Jacobo Serra

Se lanzó a la música con un disco de folk rock en inglés: The word I never say (2013). Continuó en esa senda con el segundo: Don’t give up (2014). “Siento la música en inglés; en español hasta muevo el diafragma de manera distinta”, confesó Jacobo Serra a EL PAÍS. No era postureo: el cantautor es bilingüe y su relación con el idioma abarca el plano personal y profesional.

Sin embargo, un concierto de Vetusta Morla le hizo querer respirar de otra manera y el año pasado se reconvirtió al indie en español con Fuego artificial, un disco que hace justicia a los dos anteriores, con los que cosechó sobrenombres como “uno de los mejores cantautores que ha alumbrado la península en años”. Serra presenta este trabajo en Los Matinales de El País, el sábado 7 de abril, a las doce y media de la mañana, en la Sala Clamores.

El cantautor albaceteño es uno de los adorados por la crítica. Una buena técnica vocal, una pluma fina y sugerente para contar y un armonioso manejo de los instrumentos tienen como resultado temas redondos. Su maestría le ha valido comparaciones con The Beatles y Rufus Wainwright.

Juanma Latorre, uno de los guitarristas y compositores de Vetusta Morla lo seguía y lo invitó a uno de los conciertos del grupo. Allí comenzó a fraguarse Fuego artificial, disco en el que el vetusto ha ejercido como productor, sin restar personalidad a Serra. El tándem ha logrado un ramo de canciones donde hasta la música narra.

Él, que fue abogado, con un máster en Derecho de la Unión Europea y profesor de inglés, llega a Los Matinales de EL PAÍS como una de las promesas emergentes de la música española. Se acoge al formato electro-acústico, acompañado de su banda, para crear la intimidad característica de sus conciertos. Como él mismo ha reconocido, sus letras en español le han proporcionado una conexión más profunda con el público, pero no por ello deshecha sus anteriores temas, que también sonarán en el concierto matutino.

