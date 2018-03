Andre Guttfreund, el único centroamericano que ha ganado un Oscar

El 28 de marzo de 1977, poco antes de la ceremonia de los Oscar, el salvadoreño Andre Guttfreund pasó recogiendo el frac que había alquilado para asistir a la premiación en el auditorio Dorothy Chandler Pavilion en Los Ángeles. Guttfreund estaba nominado en la categoría de Mejor cortometraje de ficción con In The Region of Ice. Aunque sentía que no iba a ganar, escribió una nota con agradecimientos, por si acaso. Hizo unos apuntes detrás de la factura del frac alquilado y la guardó en su bolsillo. Horas más tarde, frente a un público que le aplaudía, se sacó la factura para dar gracias. Guttfreund es el único centroamericano en la historia de los Oscar que ha ganado una estatuilla.

El corto In The Region of Ice, una adaptación del libro de la novelista estadounidense Joyce Carol Oates, era el primer trabajo de ficción que hacía. Se trataba de un proyecto de tesis que hizo con su compañero Peter Werner en el American Film Institute. Él era el productor y Werner el director. "Conseguimos los derechos de un gran cuento", dice Guttfreund, de 71 años. Nunca, asegura, imaginó que iban a ganar. "Estaba muy orgulloso, muy contento. Ser nominado para mí era el premio, era suficiente. Era la primera película que hacíamos, con solo ir a la ceremonia, estar entre un grupo de películas excelentes... era un enorme logro", dice.

La noche de la ceremonia, el presentador del premio a Mejor cortometraje de ficción, Marty Feldman, estaba tan nervioso que no mencionó a los nominados, y únicamente dio el nombre de los ganadores. "No hubo tiempo para nervios", dice Guttfreund, que subió con Werner a recibir el reconocimiento. Guttfreund, antes de sacarse la factura donde llevaba anotado sus agradecimientos, nombró a todos los nominados.

Andre Guttfreund lee su discurso en la ceremonia de premiación de los Oscar el 28 de marzo de 1977.

Nació en El Salvador el 6 de noviembre de 1946 y realizó sus estudios de bachillerato y universitarios en Estados Unidos. Después se fue a Londres donde hizo una maestría en teatro y tras finalizar sus estudios viajó a El Salvador donde dirigió su primera obra de teatro. En aquella ocasión, recuerda, un amigo suyo insistió en que lo suyo era el cine y no el teatro y fue así que regresó a Estados Unidos a estudiar en el American Film Institute y donde luego se quedó a vivir.

Muchos años después, en 2009 comenzó a realizar visitas a El Salvador y a participar en talleres de cine de ficción. Para entonces era profesor en una escuela de cine en Estados Unidos, pero estaba convencido que no lo necesitaban tanto como en El Salvador. En 2011, regresó a su país de origen para ayudar con el desarrollo de la industria cinematográfica y la producción de ficción. "Mi enfoque ha sido ayudar a crear una mini industria de cine de ficción. Estoy contento con haber logrado lo que hemos logrado, pero hasta que el gobierno y la empresa privada no entiendan que hacer cine es una inversión no habremos cambiado el panorama lo suficiente", afirma.

Aunque la estatuilla que ganó hace 41 años lo llena de orgullo, Guttfreund no quiere ser el único centroamericano que haya ganado un Oscar. "Soy el primero, pero no quiero ser el único en poder ganar y por eso decidí venir a El Salvador. No es justo que yo sea el único", dice.