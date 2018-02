La muerte lleva Siria por primera vez a los Oscar

El año pasado el corto documental White Helmets, de Netflix, se hizo con el Oscar en su categoría. Ahora, Last Men in Aleppo espera repetir estatuilla en el apartado de largos. Pero hay más cineastas que han cogido la cámara y han grabado el drama diario que vive Siria. Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of ISIS, de National Geographic, es uno de los documentales más celebrados. El corto One Day in Aleppo muestra cómo vivía la ciudad sitiada: su productor es el director de Last Men in Aleppo, Feras Fayyad; y a la emisora Al Jazeera se debe The Boy Who Started the Syrian War, sobre el arranque de las protestas contra El Asad.