Katy Perry actuará en Barcelona el 28 de junio, en su único concierto en España

Katy Perry actuará el próximo 28 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en el único concierto de su gira Witness The Tour que ofrecerá en España. Las entradas podrán comprarse a partir del 7 de marzo, a precios de entre 45 y 105 euros, según ha anunciado Doctor Music en un comunicado.

La gira es la primera desde su aclamado Prismatic World Tour de 2015, alabado por la crítica por ser "un espectáculo para dañar retinas e impresionar" (Rolling Stone) y viene precedida del lanzamiento del cuarto álbum de estudio de la cantante (Witness), que debutó en junio con el número 1 del Billboard Top 200 y el número uno en iTunes en 46 países.

Las entradas para este único concierto de Katy Perry en España se podrán adquirir a partir de las diez de la mañana del 7 de marzo, a través de doctormusic.com y ticketmaster.es, también en tiendas Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes; por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster.

El precio de las entradas, según la nota, será de 62 euros para las de pista y de 45 euros, 62 euros y 88 euros para las de grada (gastos de distribución no incluidos). También habrá disponibles entradas Premium Pit y Premium Seat de 105 Euros (gastos de distribución no incluidos) y diferentes Packs VIP. Se podrán adquirir máximo 6 entradas por compra.

La cantante de Santa Bárbara (California), de 33 años, hizo su presentación en Capitol Records con One of the Boys en 2008. En sus 10 años en esta compañía ha acumulado ventas mundiales de 40 millones de álbumes y más de 125 millones de discos sencillos. Tiene más de 100 millones de seguidores en Twitter.