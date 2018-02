Taconeo, sudor y reguetón para alcanzar la fama

Martes 13 de febrero, cinco de la mañana. Decenas de jóvenes se agolpan haciendo cola alrededor del edificio de la Real Fábrica de Tapices de Madrid. No es por la apertura de una nueva exposición o por el deseo irresistible de ver el trabajo de la fundación. Son bailarines, o proyecto de bailarines, que se presentan al casting del talent show Fama ¡a bailar!, que vuelve tras casi una década fuera de la pantalla. El programa, que nació en Cuatro y se mantuvo en la parrilla durante tres años, renace ahora en #0 de la mano de Movistar +, que lo emitirá en primavera. Y de nuevo con Paula Vázquez a la cabeza.

“Nos dimos cuenta de que había muchos concursos de todo tipo de talentos, pero el baile no estaba cubierto”, explica Fernando Jerez, director de la cadena. Han querido recuperar el formato producido por Zeppelin TV, manteniendo la esencia, aunque adaptándolo al consumo de los espectadores actuales, como un canal de YouTube en el que seguir las 24 horas de la casa (intentando imitar el éxito de la última edición de Operación Triunfo) o una aplicación móvil con la que votar. “Hace mucha falta este programa porque la danza transmite unos valores muy importantes para la sociedad como el trabajo, la constancia y la pasión”, apunta el bailarín Igor Yebra, que asume la dirección de la escuela y que asiste al primer casting.

Alrededor de 600 personas esperan su turno en la calle amenizando la espera con bailes improvisados para entrar en calor. Los aspirantes entran en grupos de 200 para llevar a cabo las pruebas. Al entrar en la gran sala que será su escenario durante las siguientes horas es igual en todos la reacción es la misma en todos: gritos ahogados que ponen de manifiesto horas y horas de nervios, además de la emoción de conocer a quienes podrían ser sus futuros profesores. La bailarina Carla Cervantes toma la palabra: “No estéis nerviosos, tenéis que disfrutar, ¡esto debe ser una fiesta!”. La prueba comienza. Los aspirantes salen a bailar por turnos en grupos de 20 personas. Para demostrar todo lo que saben tienen casi tres minutos, divididos en un fragmento de canción lenta y en otro más cerca del reggeaton. Sin nombres, sin presentaciones, con su cuerpo como único valedor.

“Estoy en París haciendo un Erasmus en una de las mejores universidades del mundo, pero lo dejaría todo si entro en Fama”, afirma Carlota Sájara, de 21 años, que se bajó el lunes del avión para acudir al casting. Si no la cogen en Madrid, se quiere presentar al casting que se realice en otras ciudades de España, como Sevilla, Bilbao o Valencia.

Entre el trap y la música latina comienzan a sonar unas castañuelas y un zapateo que parecen reivindicar su sitio en el concurso. Una joven bailaora se entremezcla entre sus compañeros y reinterpreta desde el flamenco la forma de moverse, recordando a los allí presentes que, aunque la moda sea el baile callejero y el twerking, el estilo español también está a la altura de Fama. Las pruebas continúan y el ambiente se caldea. Los aspirantes, nerviosos, no pueden evitar que sus rostros reflejen la decepción al acabar su performance y pensar que podrían haberlo hecho mejor.

ampliar foto La gimnasta y bailarina Coral González. Inma flores

Coral González, que tuvo sus 15 minutos de fama con un anuncio de una aplicación para comprar ropa de segunda mano con aquella frase “claro que sí, guapi”, está entre los posibles concursantes: “Es un sueño que tengo pendiente. De pequeña veía el programa y siempre quise entrar. Esta es mi oportunidad”, dice.

“Lo que buscamos es que sean artistas multidisciplinares, que sean capaces de tocar todas las artes y que no tengan miedo a aprender”, sostiene Yebra. Tras esta primera prueba, un pequeño grupo de preseleccionados preparan una coreografía en solitario que tendrán que realizar esa misma tarde. “Aún estoy en shock, pero eso no me va a parar. Es el momento de demostrar todo lo que se”, confiesa Axe Peña, un dominicano de 26 años que ha pasado la primera criba. El resto de jóvenes se marcha visiblemente tristes, aunque con un pensamiento compartido: van a seguir el casting allá donde vaya. Sin embargo, solo 16 personas conseguirán su sitio en la escuela de danza que abrirá sus puertas en marzo.