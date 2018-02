Currantes de la canción

Ambos saben lo que cuesta llegar, pero aún más mantenerse. Txetxu Altube (Madrid, 1977) y Jorge Marazu (Ávila, 1986) no son unos recién llegados: el primero lleva 20 años de oficio a sus espaldas mientras que el segundo casi 15. Y los dos simbolizan como pocos el valor de “currárselo” en el mundo de la música española, ese lugar variopinto donde los cantautores o “los tipos que hacen simplemente canciones y las cantan con una guitarra”, como dice Altube, no reciben tanta atención como antaño. “Nuestro oficio es a largo plazo”, explica Altube. “Hace muchos años funcionaban los one-hit-wonder(artistas de un solo éxito), pero ahora se trata más de aguantar. Tenemos que resistir y hacer lo que hacemos. Poco a poco vamos convocando a más gente”.

Marazu asiente con la cabeza, pero explica que el término de cantautor ya no tiene las connotaciones políticas de antes y que ni siquiera se ve dentro de una etiqueta. Simplemente, afirma, el oficio de componer canciones y vivir de ellas es en sí mismo ya un trabajo de constancia y fe en España: “Intento buscar el entusiasmo en todo lo que hago en la vida. Cuando veo una película, cuando leo un libro o cuando voy a un concierto. En todo. Pero más en la música, que necesito de manera casi obsesiva. Forma parte de mí como ser humano. No podría tirar la toalla. Es decir, no podría dejarla”. Y añade con cierta sorna: “Hay días que me siento un superviviente y otros que me siento dentro de la tragedia de Viven. Hay días que te ves abrigado y otros días muerto de frío”.

Ambos están en la redacción de EL PAÍS. Charlan animadamente de la actuación que ofrecerán conjuntamente dentro del ciclo de Matinales de este periódico. Este sábado 10 de febrero abren en la sala The Social Secret Club de Madrid la nueva programación de 2018 en donde también se incluyen Funambulista y el rapero Rayden. Será un concierto muy especial que, más allá de unirles en el escenario, servirá para presentar por separado sus últimos trabajos. En un formato íntimo, Marazu desgranará el disco Lumínica, donde se recogen canciones que “muestran que la posibilidad de volver a empezar”. Una idea a la que también canta Altube en Tras el huracán. “Después de un desastre personal, empezaron a venir canciones. Empecé de cero con una casa nueva y regresé a Dublín para recuperar sensaciones de la otra vez que viví allí”, explica.

Altube, que antes militaba en Los Madison y se forjó como músico al lado de Miguel Ríos, irá acompañado de banda, aportando ese aire de folk celta que tanto le gusta desde que conoció a Bap Kennedy. Sin embargo, tanto él como su compañero y amigo Marazu siguen la senda que antes transitaron músicos como José Ignacio Lapido, Quique González o Jorge Drexler — “firmaría toda mi vida escribir como en el último disco de Xoel López. Es puro y vivo”, afirma Marazu— y, por tanto, forman parte de la última generación de cantautores eléctricos alumbrada al calor de emblemas madrileños como la sala Libertad 8, donde se les puede ver a menudo. “Público hay”, comenta Altube. “La historia es darse a conocer y eso es lo difícil”. Una buena ocasión será este sábado a las 13.00 horas en Madrid. Un mano a mano de dos currantes de la canción con talento y ganas de emocionar.