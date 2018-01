UNIVERSAL I FARAONA Dirección: Ventura Pons. Género: documental. España, 2017 Duración: 90 minutos.

Desde su debut con Ocaña, retrat intermitent (1978), Ventura Pons ha dedicado buena parte de su filmografía a elaborar una fragmentaria memoria sentimental de Barcelona, propósito que, en este último trabajo, adquiere los tonos de una recapitulación. Universal i Faraona está cocinada como un plato de Ropa vieja, a partir del reciclaje de viejos materiales enhebrados con nuevas aportaciones y valiosas imágenes perdidas: lo que sale del proceso es la evocación afectuosa y anti-ceremonial de tres figuras –un andaluz, un gallego y un argentino, (casi) como en un chiste- que, a través de sus artes respectivos sintetizaron el alma de una ciudad portuaria, arrabalera y mestiza que en algún tiempo se sintió comprometida con el placer y la vida.

La película es desaliñada y no logra ser más que la suma de sus partes, pero contiene no pocos momentos afortunados. A Ocaña le recuerdan su hermano mellizo Jesús Pérez Ocaña e Ignasi Millet, protagonista del documental de Pons Ignasi M. (2013), a través de una charla sin frase irrelevante. Acodados en una barra de bar, Jaume Sisa y Carles Flavià parecen guiñarle el ojo al modelo Broadway Danny Rose (1984) para recordar a su antiguo compañero de fatigas nocturnas Gato Pérez: inevitable no sentirse tocado por el desenlace de la charla si uno recuerda que Flavià falleció hace poco menos de dos años. Finalmente, un montaje del archivo de filmaciones personales que realizó Rubianes a lo largo y ancho de África, rescatadas por la hermana del cómico, proponen un pintoresco cuaderno de viajes con el carisma del autor de La sonrisa etíope como brújula.

Algunas actuaciones de El gran Gato (2003), así como imágenes de El perquè de tot plegat (1995) y Ocaña, retrat intermitent se integran en un conjunto al servicio de la huella imborrable que dejan algunas ausencias.