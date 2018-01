Venecia otorga sus Leones de la Danza a dos artistas de rompedora vanguardia

Dando un giro de más de los socorridos 180 grados, la canadiense Marie Chouinard (Quebec, 1955) ha otorgado desde su puesto de directora artística de la danza de la Bienal de Venecia y su festival anual, los leones de oro y plata correspondientes a 2018, y que serán entregados en una ceremonia durante el propio evento en el próximo día 22 de junio, en la jornada inaugural del 12º festival veneciano. La creadora de danza contemporánea Meg Stuard (Nueva Orleans, 1965) norteamericana asentada en Europa, primero en Bruselas y después en Zúrich, ha ganado el León de Oro y la caboverdiana Marlene Monteiro Freitas (San Vicente, Cabo Verde) se ha alzado con la presea de plata. El anuncio de los prestigiosos premios venecianos sorprendió ayer día 18 a Monteiro Freitas en Madrid el mismo día que hacía su última actuación de una performance en los Teatros del Canal. Las propuestas Chouinard fueron aceptadas enseguida por el consejo de la Bienal, y tienen un significado de rotundo cambio formal y generacional. Los cambios de la canadiense abarcan al tono del programa de espectáculos y a la didáctica del muy reputado Bienale College, curso anual para bailarines y coreógrafos que culmina con la exhibición de los trabajos realizados en la primera mitad del año en curso. Bienale College es una experiencia rica a la que aspiran cientos de jóvenes de todas partes todos los años, y progresivamente, la Bienal ha ido aumentando la capacidad de los cursos, que son responsabilidad tutelar y de orientación estética de quien ostenta la dirección artística del sector Danza de la Bienal.

Meg Stuart se ha mostrado siempre inconforme, transgresiva y obstinada en una estética dura y nada complaciente. Su debut en España en 2002 fue un revulsivo que se ratificó en posteriores visitas a la península. Por su parte, Marlene Monteiro Freitas desde su atalaya lisboeta ha desarrollado un estilo particular. La Bienal en su comunicado califica a Stuart como “importante figura en sus proyectos en torno a la improvisación, se ha proyectado hacia trabajos fuera de la escena convencional, como las instalaciones, que han sido vistas en importantes foros, la Documenta X de Kassel entre otros, resaltando su capacidad para nuclear a artistas de diferentes disciplinas”. En junio, Meg Stuart y su compañía Damages Goods ofrecerán en Venecia una revisión de la obra Built to Last, originalmente creada en 2012. La Bienal, por otro lado, justifica la premiación a Monteiro Freitas como “una destacada presencia internacional, entre las más notorias de su generación, una presencia electrizante que encuentra inspiración en las tradiciones carnavalescas de su isla natal”. Monteiro, que desde los 18 años se trasladó a Portugal y desde ahí pasó a formarse al P.A.R.T.S. de Bruselas, estará presente en el festival de junio y julio en Venecia con la obra Bacchae - Prelude to a Purge, su último trabajo coral, una original relectura del mito trágico de Eurípides interpretado por un conjunto de 12 bailarines y músicos. La singular artista, con su lenguaje contestatario y sus expeditivas formas escénicas, forma parte del colectivo Bomba suicida.

En ediciones anteriores, el León de Oro de la Danza ha sido adjudicado a Merce Cunningham (1995), Carolyn Carlson (2006), Pina Bausch (2007), Jiri Kilian (2008), William Forsythe (2010), Sylvie Guillem (2012), Steve Paxton (2014), Anne Teresa De Keersmaeker (2015); Maguy Marin (2016) y Lucinda Childs (2017), mientras el León de Plata, destinado a creadores emergentes o a instituciones punteras actuales, ha recaído en las últimas ediciones en Performing Arts Research and Training Studios de Anne Teresa De Keersmaker (2010), Michele Di Stefano (2014), y Dana Michel (2017).