La Tate rompre relaciones con uno de sus principales donantes tras ser acusado de acoso sexual

La Tate Modern y la Galería Nacional de Escocia han suspendido las relaciones con Anthony d'Offay, uno de sus principales donantes, después de que fuera acusado de acoso sexual y conducta inapropiada por tres profesionales del mundo del arte con las que trabajó. D'Offay sostiene en un comunicado que está "consternado", pero niega totalmente las acusaciones.

"A la luz de estas acusaciones, se ha decidido suspender cualquier contacto con el Sr. D'Offay hasta que se clarifique el asunto", explica el comunicado emitido por ambas instituciones y que recoge The Guardian. Sin embargo, los museos han querido aclarar que las obras seguirán en sus paredes porque la gestión de las mismas depende exclusivamente de los organismos desde que el mecenas renunció a ello en diciembre.



El pasado domingo salió a la luz que D'Offay se enfrenta a denuncias de acosos y conducta inapropiada, que se refieren a actos ocurridos entre 1997 y 2004. Las acusaciones provienen de mujeres reconocidas dentro del mundo del arte y, según el diario británico, dicen sentirse obligadas a hablar para animar a que salgan más casos contra él.



Una de las denunciantes, exempleada de la galería de D'Offay en Londres, ha admitido que la conducta del marchante se había vuelto cada vez más inapropiada. "Un día, mientras yo hablaba por teléfono, vino por detrás y me agarró, me empujó muy fuerte y comenzó a besarme el cuello. Yo solo pude empujarle para alejarle porque estaba al teléfono y no podía gritar".



El marchante de arte Anthony d'Offay, de 78 años, creó en 2008 el programa Artist Rooms para vender casi toda su colección de arte a galerías de Reino Unido por el precio que había pagado inicialmente, en vez de por lo que realmente valía. En ese momento, el entonces director de la Tate, Nicholas Serota, se refirió a este proyecto como "uno de los obsequios más generosos que se haya hecho a los museos en este país".