Cinco cosas en las que fijarse este domingo en los Globos de Oro

Hollywood se pone de largo este domingo para la televisión en los Globos de Oro y lo hace en plena terapia colectiva sobre la cultura de acoso sexual que ha explotado con una cascada de denuncias en los últimos tres meses. No hay otro tema. Este mismo viernes un director de la categoría de Paul Haggis era denunciado por cuatro mujeres. Dos le acusan de violación, una de ellas, ante el juez. Los Globos de Oro llegan en la cresta de una ola de denuncias del acoso sexual en Hollywood que han hecho ineludibles la conversación y los cambios, no solo en la industria del cine, sino en todas partes. El domingo toca vestirse, sonreír, darse premios y dar las gracias en el ambiente más raro e incómodo que se recuerda. Ah, y también hay buenas películas nominadas —aunque en España hasta ahora solo se han estrenado cuatro de 10—. Estas son algunas de las cosas a las que habrá que estar atentos:

Un elefante negro en la alfombra roja

Se espera que una mayoría de estrellas de Hollywood entren en la alfombra roja vestidos de negro. Ellos, también. El color en teoría será un reconocimiento a las decenas de víctimas de acoso sexual que han salido a contar sus historias y en apenas tres meses han logrado un movimiento que ha hundido carreras como Harvey Weinstein, Roy Price, Brett Ratner, Kevin Spacey, James Toback… no se puede ya seguir la cuenta. La situación es tan difícil de manejar que un grupo de actrices llegó a plantearse boicotear los premios. Se puede esperar una alfombra roja monotemática. En los anuncios de la gala, el presentador, Seth Meyers, ya va dejando claro que “tenemos mucho de qué hablar”. Meyers tiene un trabajo complicado. Encontrarle el chiste a una cosa que no tiene ninguna gracia y, al mismo tiempo, es ineludible. La magistral presentación de Chris Rock en los Oscars en medio de las críticas por la falta de nominados negros es un buen precedente.

El año de mujeres que brillan

Algunas de las nominaciones más interesantes serán de mujeres. Es un año en que la categoría de mejor actor brilla poco (y prácticamente se da por descontada la victoria de Gary Oldman), pero hay un gran duelo de actrices entre Sally Hawkins (La forma del agua), Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras) y Meryl Streep (Los archivos del Pentágono). La película Lady Bird y sus actrices son favoritas para las categorías de comedia, una historia de mujeres escrita y dirigida por mujeres. Y en televisión, están nominadas la miniserie Big Little Lies y la serie El cuento de la criada, que ya triunfaron en los Emmy. Es un año de grandes trabajos de mujeres e historias de mujeres y se notará en el escenario.

El año de mujeres que no están

Nadie puede criticar la lista de nominados al mejor director. Guillermo del Toro, favorito en la mayoría de las quinielas, comparte cartel con Steven Spielberg, Christopher Nolan, Ridley Scott y Martin McDonagh. Pero en lo primero en que se fijó todo el mundo es que, en el año en que las mujeres de Hollywood dieron un puñetazo en la mesa, no hay ninguna nominada en esta categoría. Y precisamente es un año en el que había dónde elegir. Una de las películas más aclamadas del año, Lady Bird, está nominada como mejor comedia, sus dos actrices también, pero Greta Gerwing no ha sido nominada como directora, solo como guionista. También estaba Patty Jenkins, directora del exitazo Wonder Woman. El gran drama Mudbound, con dos nominaciones, también está dirigido por una mujer, Dee Ree. Es una categoría difícil de predecir, pero una cosa es segura: el premio volverá a ser para un hombre. Solo cinco mujeres han sido nominadas como directoras en los 75 años de los Globos de Oro. Solo una lo ha ganado (Barbara Streisand por Yentl). En los Oscar, la estadística es aún peor.

El año de mujeres que hablan claro

La edición del año pasado de los Globos de Oro dejó grandes momentos en YouTube, pero seguramente el más recordado sea el discurso que hizo Meryl Streep al recibir el premio Cecil B. De Mille por toda su carrera. “Faltar al respeto invita a faltar al respeto. La violencia invita a violencia. Cuando los poderosos usan su posición para acosar a otros, todos perdemos”. Ella hablaba de Donald Trump. Un año después hay mucho nuevo que denunciar. Casi valen las mismas palabras. Meryl Streep está nominada (la número 31) por Los archivos del Pentágono. Pero este año ese premio honorífico, ese discurso largo sobre toda tu carrera, lo va a dar Oprah Winfrey, la reina de la televisión de Estados Unidos durante años. Winfrey ha condenado el caso Weinstein. “Aún no hemos encontrado las palabras para articular la magnitud de la situación”, escribió en Facebook a principios de noviembre. Si las ha encontrado, este es el momento y el lugar para decirlas.

¿El año de Guillermo del Toro?

Y además, hay grandes películas. Especialmente dos. La forma del agua, el romance fantástico de Guillermo del Toro, y Dunkerque, el drama bélico de Christopher Nolan. Sin embargo, no se puede hablar de favoritos. Es un año en el que las opciones están inusualmente abiertas. Los archivos del Pentágono, Llámame por tu nombre y Tres anuncios en las afueras también compiten en la categoría de drama y todas son favoritas en la lista de alguien. No existe el consenso de otros años. En comedia, es extraña categoría que la Hollywood Foreign Press Association convierte en un cajón desastre donde cabe todo, compiten Déjame salir, Lady Bird y Yo, Tonya. De Triunfar, Guillermo del Toro sería el tercer director mexicano en esta década en llevarse el premio, tras sus colegas Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Ambos continuaron después su éxito hasta el Oscar.