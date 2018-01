Dudamel cree que “en Venezuela no hay que buscar culpables” sino “democracia”

Como el gran director de orquesta que es, Gustavo Dudamel (Barquisimeto, 1982), se ha pasado la vida buscando armonías. Pero también entiende como pocos de disonancia. Sabe que algunas pueden ser constructivas, pero es perfectamente consciente de que no resulta el caso en la Venezuela de hoy, su país de origen. “Democracia. Es la única manera en la que podemos salir de esto”, afirmó este miércoles en Madrid. Será donde actúe la próxima semana junto a la Filarmónica de Viena (Día 13, en el Teatro Real, dentro del Formentor Sunset Classics) en una gira con la orquesta que también recalará en Barcelona (día 14).

No le gusta la división. “Venezuela no son dos países. Es uno. Debemos llegar a una situación en la que podamos sentarnos en nuestras casas y estar en desacuerdo y nos entendamos. Del desacuerdo pueden salir cosas maravillosas, pero terribles, si no nos arreglamos”.

Tampoco echar culpas, clarificó al ser preguntado por Nicolás Maduro. “No hay que buscar culpables, dejémonos de eso. Pasa como en las orquestas. Cuando algo falla, se tiende a buscar un causante: desde el director a cualquier músico. Nuestro objetivo es crear armonía. No hay un violín que suene igual, pero cuando afrontamos una obra, tienes que crear ese sonido único a la vez”.

“A veces veo mi país como un adolescente. Sé que iremos madurando, la situación es muy compleja. Hay que construir puentes y en lugar de eso, nos da por levantar muros y fronteras"

A su juicio, necesitan tiempo: “A veces veo mi país como un adolescente. Sé que iremos madurando, la situación es muy compleja y las crisis también se dan en los países que llevan centurias juntos. Hay que construir puentes y en lugar de eso, nos da por levantar muros y fronteras”.

Un punto de encuentro, para él, puede ser el Sistema de Orquestas, donde se formó desde niño: “Fue creado hace ahora 43 años por un hombre visionario como José Antonio Abreu. Al principio lo tomaron por loco, por utópico. Pero fue su determinación la que le llevó tan lejos. Venezuela ha estado en el ojo del huracán todos estos años. Pero el proyecto, en cambio, ha crecido. Es algo único, por eso confío en mi país, sé que vamos a buscar la manera de salir”, insiste.

De los 11 atriles con los que comenzó Abreu en un garaje de Caracas en 1975, se ha pasado a que lo integren 900.000 niños y jóvenes en los núcleos de cada localidad. Hoy, todas las ciudades de Venezuela cuentan con una o más orquestas gracias al Sistema. Pero la situación lo está abocando a una crisis, reflejo de la sociedad y el enfrentamiento del país. De hecho, la Orquesta Simón Bolívar, la de máximo nivel entre las decenas que hay en el escalafón, ha tenido que afrontar la salida de 40 músicos.

Dudamel es su líder y sigue al frente, pero con muchos de sus componentes en el exilio: “Estamos en contacto permanente y sigo siendo el titular. Dirijo esa orquesta desde hace 20 años, es mi proyecto. Cada vez que veo a un niño con un violín en la mano, me siento reflejado en él”.