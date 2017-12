LESA HUMANITAT Dirección: Héctor Faver. Documental Género: político. España, 2017 Duración: 109 minutos.

España es un circuito subterráneo de fosas comunes camuflado bajo un callejero cuya nomenclatura aún celebra el heroísmo de los militares sublevados en la Guerra Civil. En Lesa Humanitat, Héctor Faver parte de las reivindicaciones de quienes luchan para que la Ley de Memoria Histórica cumpla su deber ético, pero el resultado final no se conforma con centrar el foco en esa herida colectiva. Lo que hace el cineasta es tejer un denso tapiz de relaciones que culmina en una demoledora historia comprimida de la España reciente.

Hay en Lesa Humanitat algo de la capacidad de Chris Marker para extraer cortocircuitos de sentido a través del conflicto de imágenes de muy dispar textura y calidad: lo que importa no es, pues, el gesto estético, sino la vocación reflexiva y explosiva de un discurso que propone una mirada totalizadora sobre un país que pasó de la dictadura a la democracia esculpiendo un mito –la Transición-, que no solo dejaba heridas abiertas a perpetuidad, sino que imponía a los vencidos tender la mano a los vencedores y simulaba cambiar algo para que todo –o, por lo menos, los privilegios de clase- siguiera igual. Por momentos, uno desearía que esto fuera, en realidad, un falso documental conspiranoico al modo de Tribulation 99: Alien Anomalies Under America (1992) de Craig Baldwin, quizá porque llama la atención ver a Franco, Hitler, Evita Perón, Vernon Walters y Felipe González en una misma concatenación narrativa que arroja no poca luz sobre el estado actual de las cosas.