Madrid prende Guadalajara

Madrid llegó a la Feria del Libro de Guadalajara (FIL) como invitada de honor hace casi una semana. Con su lema Ganarás la luz, la capital española no se ha quedado encerrada en este evento, sino que ha abierto sus puertas, ha corrido por sus calles y se ha expandido hasta prender la ciudad. Ya lo advirtió la alcaldesa Manuela Carmena en su visita inaugural, Madrid no ha apostado solo por traer, “sino también por dejar”. Las actividades madrileñas, más allá de la literatura, incluyen un ciclo de música, cine, teatro y artes plásticas todos orientados a renovar la imagen de la capital en un pueblo fuertemente impregnado de la visión del exilio.

Paco de Blas ha sido el encargo de dirigir el programa cultural del Ayuntamiento de Madrid en la FIL. P. ¿Cómo se originó? ¿Cuál era la idea a transmitir? R. Primero quisimos identificar aquellos rasgos de Madrid que se puedan considerar claramente definitorios. A mí me pareció que la luz era un buen rasgo. Madrid tiene muchas horas de luz y entiendo que eso procura un tejido social de una calidez especial, a los madrileños nos encanta echarnos a la calle. Por otro lado, Madrid tiene una relación con la luz particular, desde los cielos míticos de Velázquez a los cuadros de Antonio López; hay una Puerta del Sol en medio de Madrid. Yo encuentro en el título de León Felipe, Ganarás la luz, un verdadero elemento aglutinador de la relación entre Madrid y México, puesto que fue un exiliado, hasta dar con la verdadera metáfora de lo que podía ser nuestra presencia aquí: la cultura es el viaje de todas las criaturas vidas hacia la luz. P. ¿Por qué el programa no se ha quedado dentro de la feria? R. Además de ser la primera feria del libro de habla hispana del mundo, FIL viene a ser un rompeolas de las culturas latinoamericanas y una magnífica ocasión de promocionar cualquier industria cultural. FIL desarrolla una construcción cultural transversal con la que quiera extenderse por toda la ciudad, de ahí que nosotros hayamos venido con un par de magníficas exposiciones de artes plásticas, programa de renovación urbana, además del programa cinematográfico, el teatral y la serie de conciertos del Foro FIL. P. ¿Cómo valora la acogida? R. Siempre es difícil hacer la recepción personal de lo que has preparado, pero tenemos algunos datos que avalan una excelente impresión: el primer concierto con Vetusta Morla rompió los esquemas de lo que esta feria está acostumbrada con 5.000 espectadores en una foro para 4.000, quiere decir que mediante pantallas mil personas siguieron fuera el concierto y a partir de ahí no ha bajado el diapasón. El pabellón se ha constituido en un ágora para intercambiar ideas, la gente pasea, compra, escucha creaciones y debates en torno a ellas.

Hasta la colonia Infonavit Independencia, en el noroeste de la ciudad, llegaron los artistas de Boa Mistura para realizar una de las actividades que mayor huella dejará en Guadalajara. “Cuando fuimos en enero a reconocer el terreno y a buscar un lugar para el proyecto, ese sitio era un hervidero de problemas”, explican los artistas de Boa Mistura. El narcomenudeo había desplazado a los vecinos; sin embargo, vieron en él el potencial para ser un espacio común.

Realizaron una encuesta entre los residentes para decidir la base de su trabajo. Boa Mistura se ha inspirado en el universo Wixárika, un pueblo indígena mexicano que entiende el mundo de una forma comunitaria. Las paredes desnudas de los bloques comenzaron a mudar a una colorida piel, donde el azul representa al Creador, Tatutzi Maxa Kwai; el rojo al dios del fuego Tatewari Dios y el verde a Tukutzi Nakawe, La abuela Tierra. Las palabras “Fui” “Soy” y “Seré” rodean la plaza, protagonizada por un Nierika, octágono que simboliza el espejo transgeneracional.

A medida que la la intervención iba cambiando la cara del barrio, los niños han tomado la plaza con sus bicicleta y pelotas. Las abuelas y madres ya se asoman a verlos jugar. “Nuestro proyecto es una huella permanente, un puente de color tendido entre las dos ciudades, que acerca Madrid a Guadalajara. Gracias a la FIL, y con la excusa de nuestro proyecto, desde el área de Cultura de Guadalajara se han introducido varios programas culturales en la comunidad, teatro, cine en la calle, talleres de arte….”, cuentan en Boa Mistura.

Madrid también ha querido participar dejando proyectos similares. El Instituto Cultural Cabañas, hospicio del siglo XIX pintado con unos sobrecogedores murales de José Clemente Orozco, realiza un recorrido de la modernidad de Madrid con una muestra de los fondos del Museo Municipal de Arte Contemporáneo. Bajo el título Pongamos que hablo de Madrid se dan unas pinceladas transversales de las últimas décadas artísticas: el pop art de los esquizos madrileños, figuras de la transición; mapas del cambio de la ciudad o la estética de la movida madrileña. Completa este repaso la exposición Fragmentos de la memoria, de la artista Elena Asins (Madrid, 1940), pionera del arte apoyado en el ordenador, que se exhibe en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

El ciclo de música ha sido uno de los más exitosos. Artistas de un lado y otro han compartido escenario y llenado un aforo de 4.000 personas: Vetusta Morla y Porter, Leiva y Natalia Lafourcade, Juan Perro, Amaral, etc. No todos llegan de Madrid, pero sí se sienten adoptados por la ciudad, una emoción que se ha palpado mucho en esta feria. "Como 'madrileiro' (una expresión que usaba Nacho Novo y que le he robado) estar aquí representando a la ciudad me hace especial ilusión; siempre pensaba en Madrid como foco o epicentro de la movida musical", dijo Xoel López antes de su actuación.

La ciudad también se ha dado a conocer a través de su cine. El día de la bestia, Gary Cooper que estás en los cielos, Historias de Madrid... y así hasta 16 películas se van a proyectar en el Cine Foro de la Universidad de Guadalajara. También Blanca Portillo y José Luis García-Pérez han puesto sobre el escenario la obra de Juan Mayorga El cartógrafo, en el hermoso teatro Degollado. Y es que como dijo el director de la Feria Raúl Padilla, esta no se entiende sin Madrid, ni Madrid sin la feria.