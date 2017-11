Uma Thurman rompe su silencio sobre el escándalo sexual de Harvey Weinstein

La actriz estadounidense Uma Thurman ha roto este jueves su silencio sobre el monumental escándalo de Harvey Weinstein, el productor acusado de acoso y abuso sexual por decenas de mujeres de Hollywood. En un mensaje publicado en Instagram con la imagen de Uma en el papel de la Beatrix Kiddo de Kill Bill, cuando se dirige a matarlo en un coche descapotable mientras suena Goodnight Moon, la actriz dice que se alegra de asistir a la caída de Weinstein, confiesa que ella también fue víctima de abusos y anuncia que detallará lo que le ocurrió.

En el mensaje, escrito con motivo de la festividad de Acción de Gracias (Thanksgiving) la actriz arranca diciendo: "Estoy agradecida hoy por estar viva, por todos los que amo y por todos aquellos que tienen la valentía de luchar para los demás". "Dije recientemente que estaba enojada y tengo algunos motivos, #metoo [#yotambién, el hashtag usado por miles de mujeres en todo el mundo para denunciar que ella también han sido víctimas de abusos sexuales] en caso de que no te hayas dado cuenta por la expresión de mi rostro", continúa.

"Creo que es importante tomarte tu tiempo, ser justo, ser exacto, así que... ¡feliz Acción de Gracias a todos! (excepto a ti, Harvey, y todos tus retorcidos conspiradores. Me alegro de que esté ocurriendo lentamente, no te mereces una bala)", prosigue con dureza la actriz.

Thurman, que trabajó en varias películas producidas por Weinstein, incluidas Pulp Fiction y Kill Bill Vol. 1 y 2, se refiere en este mensaje al furioso comentario que hizo en octubre sobre el escándalo sexual. "No tengo nada para decir, porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo estando enojada, generalmente me arrepiento de lo que digo", dijo entonces la actriz a una periodista. "Estoy esperando a sentirme menos enojada. Cuando esté lista, hablaré", agregó. Ya lo está. Su post concluye con las palabras "manteneos conectados", en referencia a que hará más revelaciones en el futuro.

La compañera de reparto de Uma Thurman en Kill Bill, Daryl Hannah, es una de las mujeres que acusa a Harvey Weinstein de acoso sexual. Según explicó, tuvo que evitarlo en varias ocasiones en una habitación de hotel y hasta tuvo que hacer barricadas para mantenlo alejado y evitar un posible abuso.

Por su parte, el director Quentin Tarantino admitió en una entrevista que sabía desde hacía décadas que el productor cometía abusos sexuales y confesó sentirse avergonzado por no haber hecho nada al respecto y por no haber dejado de trabajar con el magnate. "Sabía lo suficiente como para haber hecho más de lo que hice", dijo el ganador de dos Oscars al diario The New York Times. "Había algo más que los tradicionales rumores y los chismes habituales. No era [información] de segunda mano", reconoció. El productor ha sido acusado por unas 70 mujeres de abuso sexual en distinto grado (incluidas cuatro violaciones). Entre las actrices que han vertido acusaciones contra Weinstein se encuentran Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie o la exnovia de Tarantino Mira Sorvino.