Louis C. K., acusado de conducta impropia por cinco mujeres

Cinco mujeres han salido públicamente este jueves a relatar encuentros con el cómico Louis C. K. en los que este se masturbó delante de ellas o intentó hacerlo. Las denuncias, recogidas en una exclusiva de The New York Times, abarcan diversos episodios que se remontan a finales de los años noventa. El actor se ha negado a responder a la información. El estreno de la última película del actor, I love you, daddy, previsto para este mismo día, fue cancelado abruptamente horas antes de la publicación del reportaje.

Dos actrices, Dana Min Goodman y Julia Wolov, afirman en la información que Louis C. K., de 50 años, las invitó a su habitación de hotel después de que actuaran en el festival de comedia de Aspen, Colorado, en 2002. En cuanto llegaron, el actor preguntó que si se podía sacar el pene. Ellas pensaron que estaba de broma. Pero a continuación “lo hizo de verdad”, dice Goodman en la entrevista. “Procedió a quitarse toda la ropa, se quedó completamente desnudo y empezó a masturbarse”.

Otro de los episodios sucedió al año siguiente, cuando la cómica Abby Schachner llamó a Louis C. K. para invitarle a uno de sus espectáculos. La actriz asegura que el cómico se masturbó durante la conversación telefónica.

Una actriz más, que ha dado su testimonio de forma anónima, asegura que Louis C. K. le pidió varias veces que le viera masturbarse cuando ambos trabajaban juntos en el show de Chris Rock, donde el cómico era guionista y productor. Ella accedió. Tenía 20 años.

Otra actriz, Rebecca Corry, afirma que cuando estaba trabajando con Louis C. K. en la grabación de un piloto en 2005 el actor le preguntó si podía masturbarse delante de ella. Corry relata que el actor le preguntó si podía ir a su vestuario para tal fin. Ella dijo que no. Según su relato, Louis C. K. “se puso rojo”. “Me dijo que tenía problemas”. Los productores de la serie, Courtney Cox y David Arquette, confirman al Times que se enteraron de lo que había pasado.

El representante de Louis C. K., Lewis Kay, respondió a la información diciendo que el artista no iba a contestar ninguna pregunta al respecto. Ni el representante ni el actor contestaron a los emails del Times.

La nueva película de Louis C. K., titulada I love you, daddy, se iba a estrenar este jueves. El estreno fue cancelado de repente a mediodía ante los rumores de que estaba a punto de salir una información dañina para el actor relativa a su conducta sexual. Asimismo, fue cancelada a última hora su aparición en el programa de variedades nocturno de Stephen Colbert.

I love you, daddy es una comedia en blanco y negro sobre un guionista de éxito (Louis C. K.) cuya hija adolescente (Chloë Grace Moretz) empieza una relación sentimental con un hombre varias décadas mayor (John Malkovich).

Los relatos sobre la conducta sexual de Louis C.K. se producen en medio de un ambiente de profunda revisión de este tipo de comportamientos en el mundo del espectáculo. Una ola de denuncias públicas invade los medios desde principios de octubre y van desde el acoso verbal hasta la violación. Las carreras del productor Harvey Weinstein, el jefe de Amazon Studios, Roy Price, el director James Toback o el actor Kevin Spacey han quedado destruidas en cuestión de días por estas acusaciones.