Protestas por la hormiga de la Dama de Elche

Compromís ha pedido explicaciones al Gobierno sobre la presencia el pasado viernes de una hormiga dentro de la vitrina -en teoría, estanca- que guarda el busto de la Dama de Elche -joya del arte ibérico datada en el siglo V a. C.- en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid, tal y como recoge un vídeo grabado por un visitante, que ha sido difundido en Twitter. En opinión de Carles Mulet, representante de la formación en la Cámara Alta, el centro no es el idóneo para albergar esta obra y pide que regrese a la Comunidad Valenciana.

A través de una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo, registrada en el Senado, la formación valenciana denuncia que la presencia de estos insectos evidencia el fallo de "todos los protocolos básicos y mínimos" del museo y asegura que "eso nunca hubiera pasado de estar la Dama en su lugar de origen", Elche. Y, prosigue, es un "síntoma más de desgana y avaricia de un Gobierno centralista que solo entiende que la capital ha de disfrutar y ofrecer los principales reclamos arqueológicos" a pesar de ser una ciudad que "no ha aportado nada significativo" a la colección. Mulet ha afirmado que si Madrid no sabe custodiar la Dama, que se la dé al pueblo valenciano a quien, según él, pertenece. Para el senador, esta es la forma para evitar "estas situaciones ridículas".

El usuario MisterAllnut contó en Twitter que el pasado viernes observó al insecto sobre el busto ibérico. Lo grabó en vídeo y posteriormente le preguntó a una trabajadora del museo que cómo era posible esa presencia. La trabajadora no fue capaz de responder. MisterAllnut posteriormente borró el tuit y a Radio Elche le respondió por esta red social: "No tengo interés en la polémica que se ha creado. Solo me pareció algo anecdótico y por eso puse el tuit, algo de lo que me arrepiento".



Por su parte, el Museo Arqueológico Nacional, asegura el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en un comunicado, ha iniciado la revisión de la estanqueidad de sus vitrinas y ha reforzado el sistema de control de plagas tras el paseo el viernes de la pequeña hormiga en la vitrina de la Dama de Elche. Según el comunicado, "la escultura, al estar realizada con material inorgánico (piedra caliza), no puede ser afectada por los insectos. En todo caso, los expertos en conservación del Museo han realizado una revisión de la pieza y se encuentra en perfecto estado".

Por su parte, el director del Museo, Andrés Carretero, ha señalado que “los técnicos y personal de sala del centro han actuado con rapidez. Tan pronto detectaron la presencia del pequeño animal en la vitrina avisaron al departamento de Conservación para proceder a su eliminación y retirada. Posteriormente se ha realizado un tratamiento rápido de desinsectación. Desde entonces no se ha detectado presencia de más insectos en esta u otras instalaciones expositivas del museo”.

El Ministerio asegura que mañana "la empresa instaladora de las vitrinas llevará a cabo una revisión exhaustiva de las mismas para conocer por dónde pudo acceder el insecto y aplicar las medidas que se consideren oportunas".

La Dama de Elche fue hallada por casualidad en L’Alcúdia en 1897, y comprada por muy poco dinero por un arqueólogo francés. El nombre lo recibió en el Museo del Louvre de París, donde sí fueron conscientes de su valor, y del que salió en 1941 para ser expuesta, primero en el Museo del Prado y después en el Museo Arqueológico Nacional, tras un intercambio artístico entre Franco y el gobierno colaboracionista de Vichy. Su lugar de exposición levanta mucha polémica, ya que la ciudad quiere recuperar su bien arqueológico más preciado. El pasado 4 de agosto, que se celebró el 120 aniversario de su hallazgo, el alcalde ilicitano, Carlos González, anunció que había pedido al Ministerio la cesión temporal de la estatua para el segundo semestre de 2018. Habitualmente, la respuesta ha sido negativa, amparándose en las medidas de seguridad... que se ha saltado la hormiga. Así que hoy González, en su cuenta personal de Twitter, ha difundido un vídeo en el que asegura: "No sabemos si es motivo de preocupación o solo una anécdota, pero necesitamos una explicación, certezas y garantías de que la Dama está debidamente protegida y conservada".

Visit Elche -entidad de promoción turística de la localidad alicantina- ha lanzado un vídeo en redes sociales en el que, al hilo de la hormiga detectada en la vitrina, pide el regreso del busto a tierras ilicitanas: "Podrán callar a una hormiga, pero no a todo el hormiguero".