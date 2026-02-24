Vox amenaza con echar “si hace falta a patadas” al presidente de RTVE

Primero fueron el “lanzallamas” y la “motosierra”. Mediante el uso de ambos artefactos amenazó el pasado septiembre en sede parlamentaria el diputado de Vox Manuel Mariscal con entrar en RTVE si el partido ultra al que representa llega a gobernar. Después llegó “la bomba atómica”, con la que el también diputado de la misma formación José María Figaredo consideró hace días más eficaz intervenir en los medios públicos españoles. Este martes ha sido un método más pedestre el anunciado a tal fin por Mariscal durante la comparecencia parlamentaria periódica del presidente de la corporación. En su turno de preguntas, el diputado ha advertido a José Pablo López de que “a los españoles no les vacile una vez más”. Y ha afirmado: “Les echaremos si hace falta a patadas”.

Acto seguido, el senador del PP que preside la comisión parlamentaria, Antonio Silván, ha tomado la palabra: “Señor Mariscal, le ruego, y ruego a sus señorías que mantengan el respeto personal y al resto de los integrantes de la comisión. Muchas gracias”. Pero ya estaba todo dicho por parte del diputado de Vox, que había asegurado también durante su intervención que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se dispone a dar 700 millones de euros a la corporación. En su turno de réplica, José Pablo López le preguntó de dónde se había sacado esa afirmación, a lo que Mariscal respondió: “Está en los medios de comunicación”. López contestó: “Veo que viene aquí una vez más con una mentira. Además de faltarnos al respeto, viene usted aquí fundamentalmente a difundir mentiras”. Y añadió que Mariscal “se informa a través de las redes sociales” y corre el riesgo “de creerse los propios bulos que fabrican ustedes mismos”.

