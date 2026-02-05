El presidente de RTVE carga en el Congreso contra el informe del Consejo de Informativos sobre ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’

El Consejo de Informativos de TVE difundió semanas atrás un durísimo informe contra dos programas de coproducción externa que han contribuido a impulsar las audiencias del primer canal de la televisión pública. Los dos espacios acusados de “sesgo” por el órgano de control interno de la corporación son Mañaneros 360 y Malas Lenguas, que han sido fiscalizados a lo largo de más de 140 páginas de análisis sobre varias de sus emisiones. A pesar del formidable impacto provocado entre el equipo directivo desde que se conoció, nada había trascendido hasta ahora de manera oficial. Ha sido este jueves, durante su primera comparecencia parlamentaria tras la publicación de aquel informe, cuando el presidente de RTVE, José Pablo López, ha cargado contra sus conclusiones. Y al ser preguntado por distintos grupos parlamentarios, las ha considerado como “generalizaciones” fruto de una “mala praxis”.

López ha cuestionado la credibilidad del informe del Consejo de Informativos de TVE en la sala Prim del Congreso de los Diputados, donde previamente ha manifestado su “respeto a la institución” interna. Su indignación se ha centrado en la metodología de su análisis sobre Mañaneros 360 y Malas lenguas, ya que “analiza 13 programa de más de 400 emitidos”. Y lo que el presidente de RTVE ha considerado más grave es la afirmación de que “es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad”. Por estas y otras razones, ha anunciado la preparación de “una réplica al escrito del Consejo” sin dar más detalles. Y ha añadido: “El problema no es señalar errores o malas prácticas que se puedan haber producido. El problema es el salto injustificado de hechos concretos a una imputación global. La mala praxis que se detecta en el informe compromete la credibilidad del Consejo de Informativos”.

Antes de su señalamiento, el máximo responsable de la corporación ha insistido varias veces en su “respeto a la labor” del órgano de control interno, “piedra fundamental dentro de la arquitectura de un medio público”. Pero no ha dudado en afirmar que el controvertido análisis extrae “una serie de generalizaciones” tras estudiar “un 3% de emisiones” sobre los programas en liza. “Y es cierto que el Consejo de Informativos tiene un plus de responsabilidad a la hora de realizar sus informes”, ha incidido. Según el Estatuto de Información de RTVE, el Consejo de Informativos de la televisión pública tiene “competencias sobre la programación general de los Servicios informativos, así como los contenidos informativos emitidos en cualquier otro programa de televisión o generados para Internet o cualquier otra plataforma interactiva multimedia”. Sus 13 vocales son elegidos cada dos años por “los trabajadores adscritos a las unidades informativas y centros territoriales de la corporación”.

Sobre lo que José Pablo López considera una “imputación” —que la corporación “sirva de altavoz a mensajes de odio”—, ha defendido en sede parlamentaria “el trabajo de todos los profesionales de Mañaneros 360 y de Malas lenguas”. Y ha asegurado que “tienen una labor coordinada con los responsables de RTVE que precisamente se orienta a alejar a la sociedad de la intolerancia y de cualquier discurso de odio”. En “materia de pluralismo”, el compareciente ha señalado que “de los nueve colaboradores citados por el Consejo para sustentar su análisis cinco jamás han aparecido en estos programas, y un sexto no pertenece al medio que se le atribuye”. Respecto a las acusaciones de “sesgo”, el presidente de la corporación ha recordado que “el órgano de control interno sostiene que estos dos programas tapan sistemáticamente los casos que tienen algún tipo de problema para el Partido Socialista”. Y a continuación, ha contrapuesto que “en los 13 programas analizados —y esto no lo dice el Consejo de Informativos—, Leire Díaz, Ábalos, Koldo y Santos Cerdán aparecen 198 veces”.

Vox acusa de “desviar dinero público a productoras privadas”

La primera pregunta sobre este informe durante la sesión se la ha formulado el diputado de Vox Manuel Mariscal, quien ha señalado al compareciente por “convertir RTVE en el escaparate de la putrefacción del Gobierno de Pedro Sánchez”. Mariscal ha afirmado también que “en Televisión Española se miente a diario, se insulta a los españoles también a diario y se dilapida el dinero de todos”. Y ha acusado al presidente de la corporación de “desviar dinero público a productoras privadas que después mienten e insultan a los españoles”. En su turno de palabra, López ha dicho al diputado de Vox que cuando vea la réplica que prepara al informe del Consejo de Informativos “tendrá oportunidad de revisar sus equivocadas y ofensivas afirmaciones”.