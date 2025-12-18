¿Hay animales machos que paren o ponen huevos?

La mayoría de las especies tienen lo que llamamos dimorfismo sexual, que es la diferencia fisiológica entre hembras y machos. Esta diferencia afecta, entre otros aspectos, al aparato reproductor. El de las hembras es el que está preparado para parir o poner huevos y el de los machos para fertilizar los ovocitos. Esto hace que los machos no puedan parir o poner huevos porque sus organismos no cuentan con los órganos necesarios para ello. Lo que sí ocurre en algunas especies es que los machos están mucho más implicados en la reproducción que la mera fecundación de las hembras. Dos ejemplos claros son los de los caballitos de mar y los de algunas especies de peces.

En el caso de los caballitos de mar, lo que ocurre es que las hembras transfieren los huevos a una bolsa incubadora que portan los machos y en esa bolsa, primero el macho los fertiliza internamente y después, los incuba, es decir, los mantiene a salvo para permitir que los embriones se desarrollen.

Una vez que los huevos se han desarrollado y las crías están listas para nacer, son los machos los que expulsan los huevos. Y lo hacen mediante contracciones similares a las de un parto, incluso en sus organismos se liberan hormonas muy parecidas a las que se liberan en los cuerpos de las hembras durante la gestación. Un sistema muy parecido al de los caballitos de mar tienen los peces pipa para la fertilización e incubación de sus huevos. En algunas otras especies de peces lo que ocurre es que los machos mantienen los huevos en sus bocas hasta que eclosionan.

También hay casos de incubación de los huevos por los machos en algunas especies de aves. Por ejemplo, en el caso del pingüino emperador son los machos lo que incuban el único huevo que en cada puesta depositan las hembras. Seguro que has visto fotografías o ilustraciones en las que se muestra como estos animales mantienen el huevo caliente entre sus patas mientras la hembra les trae el alimento. En el caso de los ñandúes, que son unas aves de América del Sur parecidas a los avestruces, son los machos los que construyen un nido en el que las hembras ponen los huevos. Pero tanto la incubación como el cuidado de las crías una vez que los huevos eclosionan y hasta aproximadamente seis meses después corre exclusivamente por cuenta de los machos que además son, como las hembras de multitud de especies, especialmente agresivos con otros animales que se acerquen a los huevos o a las crías.

Existen diversas explicaciones evolutivas para este hecho, que como te he explicado, sí existe en la naturaleza, aunque no es habitual. La más aceptada de esas explicaciones evolutivas es que este tipo de crianza compartida tiene un evidente menor coste energético para las hembras. En cuanto las hembras se han deshecho de los huevos, como no tienen que incubarlos, están listas otra vez para poner más huevos, por lo que la pervivencia de la especie tiene mayores posibilidades de éxito, ya que conseguirá aumentar el número de descendientes.

Hay otro aspecto que también puede tener una explicación evolutiva. En estos casos de fertilización dentro del cuerpo del propio macho, estos se aseguran de que las crías serán descendientes suyas.

Pero esto que te explico no puede ocurrir en mamíferos porque, como te decía al principio, los mamíferos tienen dimorfismo sexual: los aparatos reproductores de hembras y machos son diferentes y tienen diferentes funciones. Los machos carecen de estructuras como los ovarios, las trompas de Falopio, el útero o el canal del parto, necesarios para gestar y parir.

Ana Josefa Soler Valls es catedrática de Producción Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología y experta en reproducción animal.

Coordinación y redacción: Victoria Toro.

Pregunta enviada vía email por Paula García Pásaro.