Christina Koch, la primera mujer que orbitará la Luna para que otras la pisen algún día

Christina Koch (Grand Rapids, 47 años), especialista de misión en Artemis 2, está a punto de batir un récord histórico junto a sus compañeros Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen. Un récord que también la convertirá en la primera mujer en viajar alrededor de la Luna y la primera que más se alejará de la Tierra hasta el momento. Este nuevo hito, donde también viajan el primer hombre negro y el primer canadiense, simboliza un cambio en la exploración espacial y abre la puerta a misiones más inclusivas y representativas en el futuro. Al escapar de la órbita terrestre en dirección a la Luna, ya se había convertido en la mujer que más lejos de nuestro planeta ha viajado nunca.

Es la primera vez en 50 años que una mujer participa en un viaje lunar, el primer paso necesario para que crezca la presencia de más mujeres en misiones al espacio, incluida la primera que volverá a pisar la Luna en los próximos años y la que lleve por primera vez humanos a Marte. “Viajar a Marte y responder algunas de las respuestas fundamentales que tenemos es una de las cosas más importantes que debemos hacer en la NASA y para ello tenemos que ir a la Luna primero. Necesitamos probar las tecnologías necesarias para una misión en el espacio profundo y es por eso que estoy tan emocionada de lo que hay en el horizonte con la Misión Artemis”, señaló Koch durante una entrevista realizada por la NASA en 2020 desde la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

Para lograr ser la primera mujer en viajar a la Luna, la astronauta ha combinado a lo largo de su vida la formación científica y operativa en misiones espaciales con el entrenamiento extremo en entornos aislados. Koch es ingeniera eléctrica y tiene un doctorado honoris causa por la Universidad de Carolina del Norte. Antes de ser astronauta, se dedicó tanto al desarrollo de instrumentos para la ciencia espacial como para la ingeniería de campo en entornos científicos remotos.

La especialista de misión Christina Koch mira la Tierra desde dentro de la cápsula Orion, el 5 de abril de 2026. AP

Su carrera comenzó como ingeniera eléctrica en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, donde trabajó en el desarrollo de instrumentos para varias misiones. También ha sido investigadora en Groenlandia, Alaska y la Antártida, lo que la obligó a pasar un invierno polar completo, aislada durante largos periodos de tiempo y en condiciones extremas. A lo largo de su carrera ha trabajado en el departamento espacial del laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, donde contribuyó al desarrollo de instrumentos para misiones como Juno y las sondas Van Allen, entre otros cargos.

En 2013 empezó su formación como astronauta y desde entonces no ha hecho más que superarse a sí misma. Entre 2019 y 2020 pasó 328 días consecutivos en órbita en la ISS —casi un año entero—, estableciendo el récord mundial de estancia espacial continua para una mujer. También participó en la primera caminata espacial exclusivamente hecha por mujeres junto a su compañera Jessica Meir. Las astronautas pasaron siete horas fuera de la ISS reemplazando una unidad de control de energía averiada. “Cuando recibimos la autorización para salir, estábamos agarradas a una barandilla y nuestras miradas se cruzaron (…) sabíamos lo especial que era ese momento y nunca lo olvidaré”, declaró Koch en una entrevista con NBC News.

Ambas pertenecen a la misma promoción de la NASA, la primera de la historia que estuvo formada al 50% por hombres y mujeres. “Mucha gente se motiva gracias a historias inspiradoras de personas a las que se parecen y creo que es un aspecto importante que hay que contar”, dijo en 2019. Algo que repitió unos días antes de embarcarse en esta nueva misión. “Es un honor para mí ser un ejemplo para las mujeres y las niñas”, señaló junto a sus compañeros.

En su biografía personal, la NASA menciona que su infancia en la granja familiar en Michigan le hizo desarrollar “una gran pasión por el trabajo duro y los desafíos”. También señalan que es aficionada al surf, la escalada, el trabajo comunitario, correr, el yoga, la fotografía y los viajes. La astronauta nació en Grand Rapids, Michigan, pero se crió en Jacksonville, Carolina del Norte. “Aprendí a vivir con una maleta… incluso en el espacio”, explicaba en aquella entrevista desde la ISS. Esa infancia, de un lado para otro por el trabajo de su padre, dice que la preparó para la vida de astronauta. En 2015 se casó con su marido, Robert Koch, y se cambió el apellido. Su nombre de soltera es Christina Hammock.

La tripulación de Artemis 2: Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover durante una llamada con la NASA, el 2 de abril de 2026. AP

El rol de Koch en Artemis 2 es el de especialista de misión junto con Jeremy Hansen, lo que significa que está a cargo de las tareas técnicas y científicas fundamentales y asegurarse de que todo funcione a bordo. Su trabajo incluye realizar experimentos, operar sistemas robóticos y realizar caminatas espaciales. Durante las primeras horas tras el despegue, Koch contó una de las primeras incidencias técnicas que tuvieron, nada más y nada menos que con el retrete. Ella fue la encargada de repararlo. “Soy la fontanera espacial”, dijo con orgullo y agregó: “Todos respiramos aliviados cuando vimos que volvía a funcionar”.

La astronauta estadounidense no es la primera mujer en el espacio, aunque sí es la primera en llegar tan lejos. Sigue las huellas de Valentina Tereshkova, la primera en completar un viaje espacial en 1963, Svetlana Savitskaya, Sally Ride, Peggy Whitson o Liu Yang y una larga lista de más de un centenar de mujeres que han realizado vuelos espaciales, según datos oficiales. Koch se suma ahora a la lista de pioneras cuya contribución amplía la exploración humana y prepara el camino para que las nuevas generaciones lleguen más lejos. En varias entrevistas ha expresado su deseo de que el legado de Artemis 2 sirva como trampolín para logros más importantes en el futuro: “Todo el camino desde Artemis 3 hasta Artemis 100 y las misiones a Marte es el verdadero hito”, señaló hace unos días.