Los astronautas de la Artemis 2 llegan a la base de su lanzamiento a la Luna: “Si queremos ir lejos, tenemos que hacerlo juntos”

A pocos días del despegue de la misión Artemis 2 hacia la Luna, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han llegado este viernes al Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida (EE UU). Los tripulantes, que entran este viernes en la fase más estricta de su cuarentena —que iniciaron el pasado día 18 en el centro de control de misión en Houston— han dado una rueda de prensa en directo junto al administrador de la NASA, Jared Isaacman, y otros ejecutivos de la agencia espacial. “Si queremos avanzar, si queremos llegar lejos, tenemos que ir juntos”, ha subrayado el líder de la misión, el comandante Reid Wiseman desde Cabo Cañaveral, al hablar de la cooperación entre países que ha hecho posible el programa Artemis.

La misión llevará a la tripulación en un viaje de unos 10 días alrededor de la Luna. Será la primera vez que la NASA ponga a prueba los sistemas de soporte vital de la nave Orion con seres humanos a bordo. El primer vuelo tripulado hacia la Luna en medio siglo marca además el inicio del plan para establecer futuras bases permanentes en la superficie lunar.

Junto con Wiseman viajarán el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el también especialista Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, que llegarán hasta el satélite, quedarán atrapados por su gravedad, darán una vuelta por su cara oculta y regresarán a nuestro planeta. La última vez que una tripulación humana hizo algo así fue en 1968, durante la misión Apolo 8. “Estamos en una época en la que tenemos que ir de la mano para responder a los desafíos de la humanidad”, ha señalado Koch, la primera mujer en participar en una misión lunar. “Es un honor para mí ser un ejemplo para las chicas y las niñas”, ha apuntado la especialista de misión.

En el Centro Espacial Kennedy de la NASA se ultiman los preparativos. El cohete SLS, el más potente del mundo, está ya está colocado en la plataforma de despegue 39B, el mismo lugar desde el que salieron al espacio algunas de las misiones del programa Apolo hace más de medio siglo. Se espera que los astronautas den este domingo una última rueda de prensa, esta vez virtual, para minimizar cualquier riesgo o complicación de salud antes de que llegue el día del despegue.