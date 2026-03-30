Arranca la cuenta atrás para lanzar la primera misión a la Luna en medio siglo

Los responsables técnicos de la NASA dicen que todos los componentes de la Artemis 2 están correctos y confían en que el tiempo permita despegar el miércoles

Listos para el lanzamiento con los ojos puestos en el cielo. Los responsables de la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo han explicado este lunes que el cohete, la nave, la plataforma de lanzamiento y el resto de componentes de esta misión de la NASA están en perfecto estado de revista y listos para el despegue. Lo que más les preocupa en este momento es el tiempo, aseguran. E incluso este parece estar cooperando, pues por ahora hay un 80% de probabilidad de que las condiciones sean aptas para el despegue.

“Es un momento apasionante para nuestro equipo, para este país y para el mundo entero”, ha dicho la ingeniera Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento, durante una rueda de prensa este lunes en el Centro Espacial Kennedy.

La cuenta atrás para lanzar la Artemis 2 ha comenzado a las 4:44 de la tarde hora local, seis horas más en la España peninsular. Si no hay incidentes el despegue está previsto a las 6:24 de la tarde del miércoles.

Antes de eso, la cuenta atrás incluye encender y comenzar a comunicarse primero con la nave Orion, que llevará a los cuatro tripulantes en su viaje de 10 días alrededor de la Luna sin aterrizaje; después la etapa principal del cohete, y por último la etapa superior. El momento clave, en la mañana del día de lanzamiento, será el arranque del llenado de combustible. Si todo sale bien, unas seis horas después todo estará listo para que los cuatro astronautas de la Artemis 2 puedan subirse a la nave y prepararse para el despegue.

La expectación va en aumento aquí en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, el lugar desde el que se lanzaron las míticas misiones Apolo a la superficie de la Luna hace más de medio siglo, y desde donde se espera ahora igualar aquella hazaña. El cohete SLS, el más potente jamás construido por la agencia espacial de Estados Unidos, está ya preparado en la plataforma de lanzamiento. Y Estados Unidos sabe que el mundo está mirando.

Amit Kshatriya, número tres de la NASA, ha destacado la importancia política del lanzamiento. “Todo sigue teniendo muy buen aspecto para lanzar”, ha dicho durante la rueda de prensa; en la que ha destacado que esta misión no sería posible sin la colaboración con los socios de Estados Unidos, Europa entre ellos. “Los países libres del mundo estamos haciendo algo que ningún país puede hacer solo”, ha destacado.

De repente, un rugido creciente y después un temblor que ha hecho menearse algunos focos en la sala de prensa ha interrumpido a Kshatriya. Era el despegue de un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX que estaba justo despegando cargado con un grupo de satélites Starlink. “Esta es una de las cosas maravillosas que tiene este país”, ha bromeado Kshatriya.

Si todo va bien, el miércoles se encenderán los cohetes la descomunal lanzadera SLS para llevar al espacio a los cuatro tripulantes de la Artemis 2: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el especialista Jeremy Hansen. Su misión de 10 días los llevará en un viaje de ida y vuelta a la Luna, sin aterrizaje, pero con una sola pasada por la cara oculta del satélite. Koch será la primera mujer de la historia que haga este viaje, Glover el primer negro, y Hansen, canadiense, el primer astronauta de fuera de Estados Unidos que lo consiga.

El de la Artemis 2 es un vuelo de prueba para analizar el comportamiento de sistemas esenciales de cara a futuros aterrizajes en la Luna, donde la NASA quiere establecer una colonia habitada de forma permanente a principios de la próxima década. Entre ellos está el sistema de oxígeno para respirar, el control de la temperatura, la purificación de aire y los motores necesarios para dar el último empujón a la nave para abandonar la órbita terrestre y dirigirse hacia el satélite. Por primera vez, Estados Unidos ha recurrido a Europa para aportar algunos de estos sistemas a través del llamado Módulo de Servicio Europeo, cuya construcción ha coordinado la Agencia Espacial Europea con la multinacional Airbus como contratista principal.

Los cuatro astronautas de la Artemis 2 van a poder ser los primeros en contemplar zonas de la cara oculta de la Luna que nunca antes han sido vistas por ojos humanos. Cada uno de ellos tomará imágenes y vídeos durante las horas en las que la nave sobrevolará la superficie lunar a una distancia de unos 7.000 kilómetros. El satélite tendrá entonces un tamaño similar al de un balón de baloncesto sostenido con el brazo extendido. La comunicación con la Tierra quedará interrumpida durante unos 40 minutos hasta que la nave emerja de nuevo por el otro lado del satélite. Es muy probable que los tripulantes puedan contemplar la salida de la Tierra por el horizonte lunar, el llamado amanecer de la Tierra.

La ventana de lanzamiento de Artemis 2 se abre la tarde del miércoles, hora local —pasada la medianoche del jueves en la España peninsular—, y se extiende hasta el 6 de abril. Hay una posibilidad de lanzamiento diaria. Si el cohete logra despegar entre el miércoles y el sábado, los cuatro astronautas de la Artemis 2 se convertirán en los humanos que hayan viajado más lejos en el espacio en toda la historia, superando a los tripulantes de la accidentada Apolo 13: más de 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra.