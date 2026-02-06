Menos de la mitad de los españoles cree que la ciencia podrá salvar el planeta

Solo un 12% considera alto el apoyo público al conocimiento y cuatro de cada diez creen que los gobiernos de izquierda están más comprometidos, según un estudio de la Fundación BBVA

El ataque a la ciencia en Estados Unidos ha sido especialmente violento en los campos donde la Administración de Donald Trump ha detectado ideología. La principal agencia de monitorización del clima, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), ha prohibido que los científicos trabajen en informes internacionales sobre calentamiento global y ha cancelado subvenciones a proyectos de investigación relacionados. En este contexto en el que algunas élites y grupos de interés rechazan con frecuencia el valor científico en este ámbito, en España, solo el 46% de la población cree que la ciencia logrará frenar el cambio climático en los próximos 25 años. Así lo revela la segunda entrega del Estudio sobre Cultura Científica en España de la Fundación BBVA, que se publica este sábado.

El porcentaje es significativamente inferior al que confía en la capacidad de la ciencia para curar enfermedades graves. Según detalla la fundación, un 88% de los españoles cree que la investigación hará posible la curación del cáncer y un 89% confía en que será capaz de combatir enfermedades infecciosas.

Las expectativas son elevadas cuando se trata de salud y biomedicina, rescata el informe. Un 82% cree probable que la modificación genética permita eliminar patologías severas y más de la mitad considera posible prolongar la vida humana 20 años más que el promedio actual (55%).

Sin embargo, cuando se pregunta sobre si la ciencia puede ayudar a disminuir la pobreza, la perspectiva cambia: solo un 28% de los encuestados considera que la reducción de este problema social depende exclusivamente de la ciencia.

El estudio está basado en dos encuestas telefónicas realizadas en noviembre de 2025 a más de 4.000 mayores de 18 años. En este se detalla además que solo un 12% de la sociedad española considera alto el apoyo de los poderes públicos al conocimiento científico y cuatro de cada diez creen que los gobiernos de izquierda están más comprometidos con esta causa, frente a dos de cada diez que señalan a los de derecha.

Los horizontes tecnológicos

En cuanto a las innovaciones tecnológicas, un 78% de los encuestados considera que será posible construir máquinas y programas inteligentes capaces de actuar de forma autónoma. Ese porcentaje cae al 50% cuando se plantea la sustitución completa de las personas por inteligencia artificial.

Nuestro futuro en el espacio también ha formado parte de la conversación. Según el informe, la posibilidad de habitar la Luna u otros lugares del espacio exterior genera expectativa moderada (45%).

La confianza en la ciencia es alta

La ciencia goza de un prestigio sólido en la sociedad española, afirma el estudio, y se rechazan afirmaciones de desconfianza que fueron populares en la segunda mitad de los años sesenta del siglo XX. Como su efecto “deshumanizador”, de fomento de la “prepotencia o arrogancia” de los expertos, o de “destrucción de la naturaleza”.

Por el contrario, un 62% está de acuerdo con que la ciencia es “el conocimiento más veraz que tenemos” y una amplia mayoría la asocian con valores positivos como el progreso, la salud, el bienestar, la racionalidad y la objetividad.