Un 22% de los españoles no se cree que los humanos llegaron a la Luna

Un 30% de quienes se sitúan en la derecha niega el cambio climático, frente a solo un 6% en la izquierda, según un estudio de la Fundación BBVA

En septiembre de 1962, John F. Kennedy anunció que Estados Unidos se embarcaba en la aventura espacial, en medio de los avances soviéticos. “Elegimos ir a la Luna. No porque sea fácil, sino porque es difícil”, proclamó, con el objetivo de llegar al satélite antes de que terminara la década. En julio de 1969, cerca de 500 millones de personas en todo el mundo fueron testigos frente a sus televisores de cómo los humanos que viajaron en el Apolo 11 pisaban por primera vez el polvo gris. Sin embargo, no todo el mundo acepta este suceso como cierto. En la sociedad española, un 22% no lo compra. Así lo indica el Estudio sobre Cultura Científica en España de la Fundación BBVA, que se publica este martes.

En concreto, un 11% de los españoles considera la llegada del ser humano a la Luna probablemente falsa y otro 11% totalmente falsa. Y lo hace en pleno regreso de la humanidad al cuerpo celeste, medio siglo después de la última expedición (en 1972). La NASA enviará a cuatro astronautas a rodear el satélite con la misión Artemis 2, programada para lanzarse en febrero de este año como pronto.

Las conspiraciones son minoritarias

Aunque hay segmentos que creen que el hombre no pisó ese mundo gris, así como otras tesis que rondan la especulación, el informe apunta que el rechazo a las teorías conspirativas es mayoritario. El terraplanismo, la supuesta relación entre vacunas y autismo o el negacionismo del cambio climático son descartados por la mayoría de los españoles encuestados.

Que la Tierra es plana en lugar de ser una esfera es una idea aceptada solo por un 3% y un 6% cree que las vacunas causan autismo. No obstante, existen minorías significativas: menos de la mitad de los españoles acepta que el universo comenzó con una gran explosión (40%) y casi un 30% considera probable o totalmente verdadero que “los extraterrestres han visitado la Tierra, pero los poderes lo han ocultado”.

Con respecto al cambio climático, un 8% cree que se trata de un “invento de los científicos para conseguir financiación”. En este punto, la ideología política tiene una marcada influencia: casi un 30% de quienes se sitúan en la derecha niega el cambio climático, frente a solo un 6% en la izquierda.

La sociedad española mira a la ciencia con interés

El estudio, basado en datos de dos encuestas telefónicas en 2025 con más de cuatro mil participantes, describe una sociedad que en su mayoría está interesada por la ciencia. Ocho de cada diez españoles se declaran interesados en ella, principalmente “por el placer de aprender cosas nuevas” (58%), y en menor medida por su “utilidad práctica” (32%).

Ese interés se tradujo en información en el 60% de los encuestados, quienes se consideran informados acerca de temas científicos. Y en las personas que declararon tener poco interés, la barrera principal que mencionaron fue la “dificultad para entender los temas científicos” (49%).

Mientras, un 64% de los encuestados mantiene una relación media o alta con la ciencia (27% alta, 37% medio-alto), un 14% se sitúa completamente al margen. La cercanía aumenta con el nivel educativo y, en menor medida, entre jóvenes, personas activas laboralmente y estudiantes.

Pese al alto grado de interés en la ciencia, el estudio destaca que conceptos básicos como algoritmo o estratificación social no son entendidos por una gran cantidad de ciudadanos: solo un 24% comprende en parte el significado de algoritmo y otro 17% no lo hace. En el caso de estratificación social, el 37% no lo comprende y un 22% lo entiende en parte.