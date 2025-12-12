La Generalitat flexibilizará el lunes las restricciones de acceso al medio natural por la peste porcina

El Govern de la Generalitat mantiene hasta el domingo, las restricciones actuales de acceso al medio natural en las zonas afectadas por el brote de peste porcina africana. A partir del lunes, la zona de seis kilómetros alrededor de Bellaterra seguirá cerrada, pero se podrá acceder a la segunda zona de exclusión, situada entre 6 y 20 kilómetros a la redonda de donde se han localizado los jabalíes infectados. Las restricciones duras continuarán afectando a 12 municipios.

El consejero de Agricultura y Ganaderia de la Generalitat, Òrcar Ordeig, ha comparecido este viernes y ha admitido que todavía no tiene respuestas, dos semanas después, al origen del brote de peste porcina africana. “Hay una auditoría en marcha para ver de dónde procede el brote. Pido prudencia y dejar a los expertos que hagan sus informes. Hay abiertas diferentes líneas de trabajo. Nosotros no explicamos más cosas porque no sabemos nada más. La próxima semana tendremos el primer informe de los expertos”. Ordeig ha evitado confirmar, aunque tampoco ha descartado, que la fuga del brote pueda estar relacionada -tal y como ha adelantado EL PAÍS- con los ensayos realizados en las instalaciones del centro de investigación en sanidad animal IRTA-CReSA, situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), muy cerca de donde se localizaron los primeros casos. “Prudencia, todas las hipótesis están abiertas”, se ha limitado a decir.

Cristina Massot, secretaria general del departamento de agricultura y ganadería, ha asegurado, en un encuentro con los medios, que el CReSA es el único centro autorizado que trabaja en la zona infectada. Es por ello, que se ha abierto expediente al laboratorio para obtener todos los “registros, rutinas y metodologías de biocontención y la descripción completa de su manera de trabajar”. Esta información se transmitirá, la próxima semana, al Ministerio de Agricultura.

La comparecencia de Ordeig se realiza el mismo día que el laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha detectado tres nuevos casos positivos de jabalíes infectados con la peste porcina africana (PPA) en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), lo que eleva el número total a 16, todos ellos localizados en ese término municipal, según ha informado el Ministerio de Agricultura este viernes. La Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) eleva a siete el número de focos declarados desde que se detectó el primero el pasado 27 de noviembre. Se han analizado otros 115 animales muertos en el medio natural o encontrados en carreteras o vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores que han resultados negativos.

Dentro del radio de seis kilómetros, Ordeig ha asegurado que se ha instalado kilómetros de “cierres físicos” y vallas para evitar fugas de jabalíes. A partir de este momento se procederá a realizar “un aumento notable” de las capturas de estos animales con la intención de que en este radio no quede ni un solo animal.

La secretaria general del departamento de agricultura y ganadería también ha informado que el comité auditor compuesto por cuatro expertos externos al laboratorio IRTA-CReSA, y dos internos, están procediendo a realizar varios análisis del centro con el objetivo de revisar los mecanismos de biocontención, los registros y la documentación relacionada con el brote de cara a redactar un informe final. Además, la Unión Europea ha ofrecido tres expertos extracomunitarios -y el Govern de la Generalitat los ha aceptado- en biocontención y diagnóstico de peste porcina para aclarar el origen del brote.

Respecto al brote de Collserola se ha bautizado como “número 29”. Un virus nuevo cuya cepa se cree que procede de la soca de Georgia de 2007 y cuyo origen es difícil de determinar. Massot ha concluido, tal y como ha dicho Ordeig, que ninguna de las hipótesis se ha descartado y se ha emplazado al próxima semana cuando se actualicen los resultados.

Agricultura mantiene que las hipótesis de entrada del virus que investigan son desde el bocadillo (u otro alimento infectado), la entrada de fauna salvaje infectada o la posible fuga o incidente en un laboratorio y, en este caso, todas las miradas se dirgien al CReSA.

Las conclusiones finales serán a las que consensuen Ministerio y Consejeria de agricultura junto con los expertos europeos y el CReSA.

Los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat mantienen controles y toman muestras en las 55 explotaciones localizadas en la zona infectada. De momento, no se ha detectado sintomatología ni lesiones compatibles con la peste porcina africana en ninguna de ellas. También se han inspeccionado sus medidas de bioseguridad.

Ordeig se ha mostrado convencido que el lunes el radio que va entre seis y 20 kilómetros quedará abierto para que la ciudadanía pueda pasear por los caminos y el entorno natural. El conseller ha subrayado que su objetivo es contener el brote, reabrir mercados e “intentar recuperar lo más rápido posible los flujos comerciales”, así como proporcionar información “con transparencia”.