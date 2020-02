Levy eclipsa la presentación del programa de Naves de Matadero hablando de la “izquierda sectaria”

“Es el gran proyecto [cultural] de la legislatura”. Con estas palabras ha arrancado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, la presentación del programa de Naves de Matadero. La primera puesta de largo del espacio desde que se reunificara con el Teatro Español. Natalia Menéndez, directora de este espacio, y su segundo, Luis Luque, han acompañado a la delegada. “Vamos a volver a unir lo que nunca debió desunirse”, ha subrayado la edil, “que El Español mire a sus naves y que las naves miren al Español”.

Levy hacía referencia a la separación que se produjo la anterior legislatura entre el Teatro Español, que empezó a programar en 1583, y la Naves de Matadero. En el espacio de Legazpi se apostó por las artes vivas. El Ayuntamiento organizó un concurso público para escoger a su director: Mateo Feijóo fue el ganador. Tras el cambio en el Gobierno municipal, una de las primeras medidas anunciadas por Levy fue la de reunificar ambas instituciones. En Naves de Matadero habrá una programación que incluye teatro, danza, conciertos o cabaret.

“Queremos que el repertorio clásico conviva con esa oleada de nuevos dramaturgos. Porque la cultura debe ser hoy algo transversal; eso es lo que la hace más rica y más innovadora”. Levy ha arrancado con un discurso cultural tranquilo y armonioso. “En Cultura sumamos. Y tendemos puentes. No nos hacemos competencia con la cultura”, ha continuado. La concejala ha descrito cómo en Madrid "la cultura emerge”. “Esa alegría es lo que queremos trasladar con esta programación”, ha dicho. También que quiere que la cultura sea la identidad de la capital: “Madrid Kilómetro Cero de la Cultura”. Antes de dar paso a los directores, Levy hizo un anunció: que restuían las placas de las salas Max Aub y Paco Rabal, “que fueron arrancadas por las manos sectarias de la cultura de la izquierda”.

Se trataba de una presentación pública, con presencia de periodistas, vecinos y agentes culturales del barrio. Las palabras sobre sectarismo fueron contestadas por algunos de los asistentes. Basta de introducir un discurso político a algo cultural”, ha pedido una de las personas entre el público. “La cultura es de todo”, retomó un asistente en el turno de preguntas: “Estas naves las crearon directores de izquierdas. Y si se quitaron esos nombres, no fue sectarismo de izquierdas, fue una decisión que pudo no ser acertada. Estas cosas han pasado en todos los partidos. No satanicemos a nadie”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram