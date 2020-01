Madrid intentará acoger la sede del Hermitage tras desestimarla Barcelona

El Ayuntamiento de Madrid intentará que la capital acoja una sede del Museo Hermitage de San Petersburgo, uno de los más importantes del mundo y el primero de Rusia, después que Barcelona haya desestimado el proyecto. Fuentes del Área de Cultura, Turismo y Deporte, han confirmado a este periódico que su titular, Andrea Levy, "iniciará próximamente un diálogo con los representantes del museo" para evaluar el posible "encaje" de la sede en la capital española. Este nuevo movimiento de Madrid se produce menos de 15 días después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lanzara un órdago fallido sobre el Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona desde 2005.

"Madrid está abierta a todas las sensibilidades artísticas y no va a vetar a nadie que desee presentar su proyecto en la capital", añaden las mismas fuentes, que aprovechan para arremeter contra la gestión de Ada Colau. Así, "lamentan" que Barcelona no vaya a ser sede del Hermitage, ya que "era un buen proyecto para los vecinos de un área degradada como La Barceloneta, tras varios años de gobierno de la actual alcaldesa".

El Ayuntamiento de Barcelona rechazó este lunes la ubicación de dicha sede en la Bocana Norte del Puerto después de que cuatro informes encargados a expertos apuntaran a que no cumple los requisitos de movilidad, urbanísticos, económicos ni culturales que necesita un centro museístico en Barcelona, aunque sí expresó su disposición a que el proyecto sea "reformulado" y a buscar ubicaciones alternativas.

"Sorprende que se diga que el proyecto no encajaba en el litoral, al tiempo que no les ofrece ninguna otra alternativa, por lo menos que se sepa públicamente, o que ese tipo de proyecto no encaja en su concepto de ciudad", dice el Área de Cultura del Ayuntamiento madrileño.

Según Cultura, en las próximas semanas Levy "iniciará conversaciones para valorar la idoneidad del proyecto" y la posibilidad de que se pudiera instalar en Madrid. Añade que "llegue a buen puerto o no la propuesta, la decisión del Ayuntamiento de Madrid siempre estará ajena de razones sectarias, no como se ha visto en Barcelona".

Rauda, Díaz Ayuso ha manifestado que el Ayuntamiento contará con el respaldo del Ejecutivo autonómico en sus contactos. Antes de asistir a un diálogo entre José María Aznar y Pablo Casado, la presidenta de Madrid ha dicho que tiene que hablar sobre esta cuestión con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, pero que si decide apostar por ello, puede contar con el respaldo de la Comunidad de Madrid, pues todos los proyectos, tanto nacionales como internacionales, que puedan recalar en la región son "buenos", sobre todo si traen "cultura y turismo", según recoge Europa Press.

Al respecto, Ayuso ha comentado que tiene que hablar sobre esta cuestión con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, pero que si decide apoyar esa opción, puede contar con el respaldo de la Comunidad de Madrid, pues cree que todos los proyectos, tanto nacionales como internacionales, que puedan recalar en la región son "buenos", sobre todo si traen "cultura y turismo"

El lunes, la teniente de alcaldía de Barcelona Janet Sanz, señaló que "si los promotores incorporan las reformulaciones del proyecto que piden los informes de los expertos y se propone un emplazamiento diferente, el Ayuntamiento estudiará el museo como cualquier otra iniciativa económica privada en la ciudad".

El Ayuntamiento barcelonés destaca, a partir de los informes, que el emplazamiento propuesto tiene "riesgos" para la seguridad "puesto que es una zona muy frágil, como se ha visto la pasada semana con el temporal Gloria, y está amenazada por el aumento del nivel del mar". A su juicio, deberían servir de alerta los desperfectos que han sufrido el edificio Desigual y el Hotel Vela.

El proyecto para el Museo del Hermitage de Barcelona, presentado en junio de 2016 tras cuatro años de rumores y especulación, preveía la construcción en la bocana del puerto de un edificio proyectado por el japonés Toyo Ito, con una inversión privada superior a 50 millones de euros.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram