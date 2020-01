Díaz Ayuso reta a Colau para que Madrid organice el Mobile Congress

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este jueves que el Gobierno regional hará todo lo posible para trasladar a la capital de España el Mobile World Congress, que se celebra actualmente en Barcelona. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha levantado ampollas en el sector, al que ya le unía una tensa relación, al publicar en su web una columna contra la tecnología 5G en el que se pide "una moratoria al despliegue de la tecnología hasta que se sepa con certeza que no afecta a la salud y al medio ambiente", según ha avanzado El Español. La feria de móviles más importante del mundo empezará en poco más de un mes en la ciudad catalana y Madrid, ha dicho Díaz Ayuso, lleva semanas hablando con sus organizadores para intentar organizar la cita.

"Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que también venga a Madrid", ha asegurado Díaz Ayuso en un desayuno informativo organizado por Europa Press. "Estamos preparados para acoger el Mobile. Iremos a por él", ha seguido. "Ya hemos ido hablando durante semanas atrás con organizadores", ha ampliado. "Si está en mi mano traerlo, si van a seguir dándole ese trato a la organización, que no quepa ninguna duda", ha añadido. "Al margen de lo que piense la alcaldesa [Colau] creemos que es un evento que se puede celebrar perfectamente en Madrid y por el que ya me he interesado en otras ocasiones".

Así, la presidenta regional ha subrayado que la Comunidad está preparada para acoger eventos de gran tamaño en poco tiempo, como demostró en 2018 con la final de la Copa Libertadores, que enfrentó a River y Boca, o en 2019 con la Cumbre del clima. Madrid, ha dicho Díaz Ayuso, está preparada para acoger eventos "de la magnitud que sea y de la dificultad que conlleve" y garantiza que se celebren con "toda la libertad para moverse, para relacionarse y para emprender".

Nada más llegar al cargo por primera vez, en 2015, Colau anunció su deseo de extender la presencia del Mobile en Barcelona hasta 2023. Desde entonces, la relación entre las dos partes ha sido tensa. El congreso se celebra en la capital catalana desde 2006 y genera más de 400 millones de euros para su economía, a la que contribuye con 12.500 empleos temporales.

