“Telemadrid llevaba años necesitando un poco de atención”

María Rey (Vigo, 52 años) recuerda nítidamente aquella pregunta que lanzó uno de sus profesores de la carrera de periodismo: “¿A cuántos de vosotros os gustaría presentar un telediario?”. A Rey jamás se le había pasado por la cabeza. “Siempre había querido ser periodista, pero yo era una chica de provincia que todavía no tenía claro en qué tipo de medio quería trabajar”, cuenta. Casualmente, fue la única de aquella clase que no levantó la mano. Más de 30 años después, es uno de los rostros televisivos más reconocidos de España. Actualmente, dirige y presenta el programa matinal 120 minutos, de Telemadrid, y es vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid.

¿Recuerda la primera vez que se puso delante de una cámara de televisión?

Lo recuerdo muy bien. Tenía 22 años y estaba haciendo prácticas de verano en TVE en el centro territorial de Madrid. Me llamaron porque el director de informativos quería que hiciese una prueba, así que bajé al estudio y la hice totalmente ajena a las consecuencias que eso podía tener. Quizá por eso fui muy relajada. Inmediatamente después me dijeron que copresentaría ese día el Magacín. Cuando estaba terminando el programa, el realizador me dijo “muy bien sigue así, que te está viendo la gente”. En ese momento fui consciente de lo que realmente estaba ocurriendo y me puse muy nerviosa y empecé a tartamudear.

Luego acabó siendo corresponsal parlamentaria muchos años para Antena 3, ¿echa de menos aquella etapa?

La echo de menos mucho, pero eso no quiere decir que no disfrute haciendo lo que hago ahora. Tengo la oportunidad de recuperar el prestigio y el trabajo de Telemadrid, que llevaba muchos años necesitando un poco de atención. Pero sí, echaré de menos el parlamentarismo siempre.

¿Cómo es la relación de la cadena con el actual gobierno de la Comunidad de Madrid?

Bueno, es verdad que las relaciones entre la cadena y el gobierno actual no son muy buenas; ahora estamos en un momento muy desconcertante con respecto a la defensa de la utilidad y la necesidad de tener una televisión pública madrileña, que sea plural y que, aunque esté controlada económicamente por la administración, tenga la suficiente libertad para que su dirección general no esté vinculada al cambio de legislatura, sino que sea dependiente y siempre tejida por la mayoría del parlamento.

¿Cómo le sientan las palabras de la actual presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso sobre Telemadrid?

Pues curiosamente la mayor defensa de ese modelo la escuché de la propia Díaz Ayuso antes de convertirse en presidenta. Me cuesta creer que ella, que es periodista, haya cambiado de opinión. Yo creo que sus últimas declaraciones sobre Telemadrid tienen que ver con una confluencia de factores y, sobre todo, de presiones de gente de su propio partido.

Ahora la política está que arde…

Antes la política era más o menos previsible, pero el mundo ha cambiado mucho, ya nada es lo que parece. Todo es muy volátil ahora, también la información política. Lo que parece determinante de hoy para mañana, seis meses después ha cambiado totalmente.

En consecuencia, el periodismo también ha cambiado, ¿no?

El periodismo ha sufrido un proceso de transformación muy grande y sigue cambiando. Ahora todo va mucho más rápido y eso afecta a las tendencias de consumo de información. Pero hay que adaptarse, no vale con decir que el periodismo de antes era mejor, simplemente era diferente.

Una transformación en la que han tenido mucho que ver las redes sociales.

Las redes sociales son una realidad que no se puede ignorar, pero tienden a sobredimensionar los temas de opinión pública y eso ha arrastrado a los medios de comunicación que ahora compiten por generar el mayor impacto posible en ellas.

¿Las opiniones de los periodistas en redes sociales pueden ser contrarias a las del medio de comunicación para el que trabajan?

Este es un tema que debería estar ya definido, pero no lo está. Las redes sociales forman parte de la privacidad de la persona, pero como periodista tienes que ser coherente con la línea editorial de tu medio. Yo me he sentido responsable cuando he vertido mis opiniones en Internet porque la gente te ve como un periodista de esa cadena de televisión, radio o periódico.

Reconocimiento en forma de premios Por su labor al frente de la actualidad informativa de 120 minutos —que arrancó en 2018— María Rey ha ganado el Premio Iris 2019 de la Academia de la Televisión y la Antena de Plata, otorgado por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. “No solo reconocen mi trabajo, sino el de todo el equipo que lo hace posible en un momento en el que hacer televisión es cada vez más difícil, con reglas cada vez más duras, más competitividad y menos paciencia”, dice la periodista.

