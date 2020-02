El Ayuntamiento de Barcelona asegura que circulan la mitad de coches contaminantes que en 2017

El 20% de los vehículos que circulaban por Barcelona en 2017 no tenían derecho a obtener la etiqueta de la DGT, al tratarse de los coches más contaminantes. Hoy, un mes después de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que restringe el acceso a la ciudad de este tipo de vehículos (a los que no se multará hasta abril), uno de cada diez turismos o motos que circulan en la capital catalana no tienen la etiqueta de la DGT.

El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia, ha hecho públicos los primeros análisis tras la implantación de la ZBE. “En 2017 se calculó que el 20% de los vehículos que circulaban eran contaminantes. Hoy, las 44 cámaras que colocamos para leer las matrículas han detectado que entre el 8% y el 10% de vehículos que circulan no dispone de la etiqueta medioambiental, lo que supone una reducción, siempre muy aproximada, del 50%”, ha destacado Badia.

Las cámaras registran la circulación de estos vehículos entre las 7:00 y las 20:00 de lunes a viernes. Según el regidor, estos porcentajes permiten estimar, siempre de forma muy aproximada, que en Barcelona han dejado de circular 40.000 vehículos contaminantes respecto a hace tres años. Una cifra absoluta que no se ajusta con la reducción del 50% de vehículos contaminantes, ya que en 2017 se calculó que circulaban 125.000 coche sin etiqueta. De todas formas, Badia asegura que pese a la entrada en vigor de la ZBE siguen circulando 85.000 vehículos contaminantes por la ciudad. Algunos de estos turismos comenzarán a ser multados en abril. Otros, las furgonetas, todavía tienen meses de moratoria. El Consistorio todavía no ha podido distinguir entre los que continuarán sin ser multados y los que serán sancionados en dos meses.

El concejal admite que durante este periodo de tiempo ha habido usuarios que han renovado su vehículo porque este ha llegado al final de su vida útil. Otros, debido a la presión por la proximidad de las restricciones de acceso a la capital catalana, han cambiado directamente su coche o ha prescindido de él.

Desde la implantación en enero de la ZBE el tráfico en el interior de la ciudad se ha reducido un 3,6%, un 1,9% en los accesos a la ciudad y ha decrecido un 4,9% en las rondas de Barcelona. Badia asegura que medidas como la implantación de las nuevas tarifas de transporte público junto con nuevas estaciones de Bicing y la nueva tarificación de zona azul y verde harán prescindir a los vecinos, cada vez más, del vehículo privado.

Badia también ha asegurado que este mes se han reducido las emisiones de óxidos de nitrógeno un 19% en toda la ciudad, y ha recordado que todas estas medidas empiezan a tener impacto en la salud de la ciudadanía. El concejal también ha destacado que, desde octubre de 2017, se han presentado 6.460 solicitudes para obtener la T-Verda con la que a cambio de desguazar un vehículo la administración entrega al usuario una tarjeta que da acceso al transporte público gratuitamente durante tres años. Además, ya ha habido 9.600 vehículos sin etiqueta medioambiental que se han registrado para poder realizar un máximo de diez usos puntuales al año dentro del horario de restricciones de la ZBE.