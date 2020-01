Valls votará contra el presupuesto de Colau en Barcelona

El próximo viernes, el gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que integran los comunes y el PSC, conseguirá aprobar el presupuesto de 2020 con los votos de ERC y Junts per Catalunya. Y aunque la semana pasada Manuel Valls dejó la puerta abierta a abstenerse, este martes ha explicado que votará en contra. El ex primer ministro francés y líder de Barcelona pel canvi, ha denunciado que el ejecutivo no se ha acercado a su formación hasta el último momento y ha dejado claro que no se sumará a una foto en la que son los partidos independentistas quienes facilitarán el presupuesto.

El pasado viernes, los socialistas se acercaron a Valls para conseguir su abstención. La respuesta ha llegado en forma de dura crítica: "El PSC en este Ayuntamiento no es capaz de liderar y va detrás de las iniciativas de Barcelona en comú", ha afirmado el ex primer ministro francés. "Barcelona pel canvi ha sido excluida de la negociación y no me cabe ninguna duda de que esta exclusión está motivada por el hecho de que la negociación encerraba pactos políticos a los que nuestra formación no podía contribuir", ha manifestado y critica a lo que llama "el tripartito" (comunes, PSC y ERC) de "dar oxígeno al independentismo".

El jefe de filas de Barcelona pel canvi ha celebrado algunos elementos "positivos" de las cuentas, como que las cuentas estén saneadas, aumente la inversión, se destinen recursos a vivienda social, al aumento de agentes de la Guardia Urbana o prometa obras que ha pedido su partido, como la biblioteca de Sarrià o escaleras mecánicas en calles empinadas del distrito de Gràcia. Pero también ha cuestionado que las cuentas "adolecen de realismo", al prever más gasto en el marco de una " realidad económica que con mucha probabilidad comportará menos ingresos y más necesidad de gasto social". Valls ha criticado además la subida de tasas e impuestos (sobre todo el IBI y la tasa que pagan las terrazas de los bares).