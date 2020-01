Getafe retoma el plan de ampliación de Madrid Río al sur

Isabel Rodríguez, de 43 años, da todas las tardes un paseo de cuatro kilómetros por la ribera del río. Deja al niño en extraescolares y enfila hacia el Parque Lineal del Manzanares desde su casa en Los Rosales, en el distrito madrileño de Villaverde Bajo. Cuando se mudó, en 2001, era "una escombrera sin alumbrar que daba miedito", pero ahora, tras la ampliación del parque hasta la Caja Mágica, "da gusto". Uno de sus recorridos la lleva hasta un puente, la Pasarela del Trasvase, donde "se acaba el mundo". "O te metes en un sembrao o te das la vuelta". Aunque el río sigue hasta desembocar en el Jarama, en Rivas Vaciamadrid, lo que no sigue es la civilización.

Para remediarlo, Getafe, por el que discurren 9,4 kilómetros del Manzanares, ha retomado el viejo sueño de hacer transitable el río hasta El Pardo. Antes de que acabe la legislatura, anuncia el Ayuntamiento, tendrán su pequeño Madrid Río de 2,5 kilómetros tras una inversión de 2.250.000 euros. "Bueno, no será como Madrid Río", aclara el concejal de Urbanismo, Jorge Juan Rodríguez, que explica que, atendiendo a las peticiones de los vecinos, lo que se pretende es hacer accesible la parte urbana del río, que transcurre, degradada, sucia y salvaje, por el barrio de Perales del Río.

"No queremos urbanizar el río ni hacerlo artificial, sino acercarlo a los ciudadanos, hacerlo transitable conservando su biodiversidad. No sería un parque urbano sino un parque natural, respetando su esencia pero fomentando su uso y disfrute", describe el concejal, que apunta una futura conexión peatonal y ciclista con el centro de Getafe, a cinco kilómetros. Será una intervención a ambos lados del cauce "al estilo de la sierra de Madrid, lo más ecológica e integrada en el entorno posible, con materiales naturales, talanqueras de madera, con la construcción de una o varias pasarelas, carril bici y senda peatonal conectada con los distintos caminos y con las trincheras de la batalla del Jarama", que languidecen en la zona sin ningún tipo de protección o puesta en valor.

Perales, pedanía de viviendas unifamiliares con casi 10.000 habitantes que vive ajena a su apellido, es la puerta del olvidado Parque Regional del Sudeste. "Es una noticia estupenda, porque es complicado acceder al Parque Lineal, no está señalizado y la gente se pierde", opina Óscar Leñero, un vecino de Perales de 47 años aficionado al running y a la bici. "La verdad es que ya era hora", añade en tono de reproche, recordando que Pedro Castro ya planteó un Getafe Río de siete kilómetros. En noviembre de 2015, los Ayuntamientos de Madrid y Getafe, con Manuela Carmena y Sara Hernández al frente, recuperaron la idea y acordaron prolongar Madrid Río hasta la capital del sur. Carmena también se comprometió a retirar los escombros y las basuras de un poblado de chabolas que demolió y que todavía siguen allí, convirtiendo la entrada a Perales en un estercolero.

Madrid hizo los deberes y avanzó hasta casi completar el tramo 2 del Parque Lineal, pero no hubo noticia del lado de Getafe. Hernández explica la razón. "Es un proyecto supramunicipal, que requiere de una implicación directa del Gobierno regional. Cuando Carmena y yo hablamos, Cristina Cifuentes le dio la bienvenida por ser una actuación de equilibrio territorial y una apuesta medioambiental y dijo que era su competencia", recuerda la alcaldesa. Pero poco se hizo de lo que la entonces presidenta regional llamó Madrid Río Sur. "Lo único que conseguimos fue que actualizara el plan director, que establece la hoja de ruta y que databa de 2010 [Máster Plan para la ampliación del Parque Lineal de enero de 2017 y planos del proyecto]".

Antiguo puente peatonal sobre el Manzanares de Prado Zurita, hecho sobre una gran tubería de agua. gema garcía

Este plan contempla una inversión regional de 800.000 euros para adecuar la sendas y para acondicionar un margen del río, mientras que las expropiaciones de terreno correrían a cargo de la Administración local, que las calcula en un millón de euros. En estos años, Getafe no ha parado de llamar a la puerta de la Comunidad. "Sin un proyecto que delimite las parcelas, no sabemos qué tenemos que expropiar y es la Comunidad quien debe elaborarlo", argumenta la alcaldesa que, harta de esperar, ha decidido municipalizar el parque.

"En unos días vamos a hacer una convocatoria pública para la redacción del anteproyecto, al que dedicaremos 48.000 euros del presupuesto municipal", avanza Hernández. Al millón de las expropiaciones y al coste del proyecto, sumarán 1.200.000 euros para realizarlo, el 50% de un fondo Feder y el otro 50% propio, a los que esperan añadir los 800.000 euros "o más" de la Comunidad. En cuanto a plazos, calculan que el anteproyecto estará listo este verano, someterlo al juicio de los vecinos, redactar el proyecto, lograr todos los permisos y expropiar para poder comenzar la obra de aquí a dos años. "Es un proyecto de ciudad y de legislatura", concluye Hernández.

El nuevo espacio, que no tiene nombre, no abarcaría todo el tramo 3 del Parque Lineal que termina en Rivas, sino solo el tramo urbano de Getafe, unos 2,5 kilómetros desde la intersección del Manzanares con el arroyo de La Bulera al final del Caserío. "Hasta donde nos llegue el dinero", confiesa Hernández, que pretende recoger las recomendaciones del master plan: limpieza, ajardinado, reforestado, eliminación de especies invasoras y una mejora de los caminos para uso peatonal y ciclista.

Al respecto, Ecologistas en Acción Getafe, que forma parte de una plataforma ciudadana para la recuperación del Manzanares con asociaciones vecinales, recuerda que es un parque regional, por lo que pide que el objetivo sea la renaturalización el río. "Que quiten las construcciones ilegales, que se limpie y que se eliminen las escolleras y otros elementos que han alterado su morfología", reclama una portavoz, que añade que, como "solo con eso el río se generaría y se empezaría a repoblar con especies autóctonas que el propio río va a arrastrando desde su curso alto". Ecologistas no quiere "alicatar el río ni convertirlo en un jardín público lleno de bancos", sino que el Manzanares, que por Madrid discurre encajonado, sea "un río de verdad" en Getafe.

Estado del carril bici en el límite entre Perales y Madrid dirección al Parque Lineal del Manzanares. gema garcía

Para los vecinos de Perales, que aplauden la mejora del entorno, el problema es que no conectaría con Madrid Río: de la parte madrileña queda todavía un kilómetro y medio del tramo 2. En una reunión el 9 de enero con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para redefinir las lindes, retomaron el asunto. "El alcalde, al que volvimos a reclamar la limpieza de la entrada a Perales, nos propuso firmar un convenio para trabajar en la ampliación. Nosotros queremos que sea a tres con el Gobierno regional", lanza el guante Hernández. Una portavoz municipal responde que Almeida tiene la intención de terminar su tramo, pero hay una traba: no todos los terrenos son de titularidad municipal.

La Comunidad, por su parte, tiene sus propios planes para Getafe, aunque no descarta sumarse. "Es un proyecto de la anterior legislatura y que se tendrá que volver a estudiar, ya que han transcurrido unos años y habrá sufrido modificaciones", responde una portavoz, que recuerda que "la Comunidad tiene en marcha un plan más ambicioso para el municipio, el Arco Verde en el que, a través de caminos, vías pecuarias, carriles bici y alguna vía férrea abandonada, se conectarán los tres parques regionales de Madrid". El plan, con 250 kilómetros de conexiones y 200.000 nuevos árboles y arbustos, se presentó en diciembre. "Habrá que estudiar el otro proyecto y ver si existen sinergias", añade el Ejecutivo regional. Entretanto, Getafe mantiene su apuesta, a la espera de la ayuda de la Comunidad y de que se acabe el lado madrileño, porque no tendría sentido "hacer dos kilómetros y pico que no van a ninguna parte", concluye la alcaldesa.

