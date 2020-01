Feijóo exige al Gobierno que rectifique su anuncio de no pagar el IVA a Galicia o actuará “en consecuencia”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al Gobierno central a rectificar "en las próximas horas" y dejar sin efecto su decisión de no abonar a Galicia los 200 millones que le adeuda del IVA o actuará en "consecuencia". "Si en las próximas horas no hay un desmentido de la decisión del Gobierno de no pagar" cada comunidad "sabrá lo que tiene que hacer" y, "desde luego, Galicia, sabe lo que tiene que hacer", ha manifestado este miércoles en declaraciones a los medios tras participar en un acto en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

En su intervención, el máximo mandatario autonómico y líder del PP ha dejado claro que Galicia "no va a consentir, en ningún caso" que los gallegos pierdan los "370 millones que se le deben de 2019". "Nos vamos a defender con todos los derechos que nos ampara la ley y todos los derechos que emanan de la Constitución", señala.

"Yo soy el representante ordinario del Estado en Galicia y si el Gobierno central, que es una institución del Estado, es desleal con el Estado y, en consecuencia, con Galicia, como presidente de la Comunidad autónoma actuaré en consecuencia", ha incidido.

Feijóo ha subrayado que el pago a las autonomías "no es un tema para tomarse a broma", ni para "hacer gracietas", ni tampoco para "echarle la culpa a un gobierno que ya no lo es desde el año 2018", en referencia al de Mariano Rajoy.

"Lo que ocurre aquí es que por primera vez en 40 años del Estado de las Autonomías, el Gobierno central se convierte en un moroso que no paga a las comunidades los impuestos que recauda en cada una de ellas", ha censurado.

"Estamos ante una deslealtad institucional sin precedentes", ha sostenido Feijóo, que ha acusado al Ejecutivo estatal de pretender "apropiarse de la recaudación de un mes de IVA, del mes de diciembre de IVA de todas las comunidades".

"Con estos 2.500 millones de euros el Gobierno ha pagado la actualización de las pensiones, que tiene un coste para toda España de 1.400 millones", ha asegurado el presidente gallego, que ha cifrado en 80 millones el coste de esta subida en Galicia. "A la Xunta nos deben 370 millones, es decir, que los gallegos estamos pagando con nuestro dinero la actuación de las pensiones que tienen que pagar el Gobierno central", ha argumentado.

También en declaraciones a los medios este miércoles, la viceportavoz parlamentaria del PP, Paula Prado, ha acusado al Ejecutivo estatal de tratar de "boicotear" al Gobierno gallego para que éste no pueda "cumplir los compromisos" para después criticar que "no se cubren estas necesidades de los gallegos". "Nos parece un gobierno mentiroso y falso, que utiliza el dinero de los gallegos bien para maquillar su déficit o bien para pagar favores a otras comunidades que les están rindiendo pleitesía", ha censurado.

Ante ello, ha emplazado al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, a explicar que opina de esta actitud. "Si está apoyando esta decisión de Pedro Sánchez sería una traición a Galicia, porque estaría poniendo los intereses del Partido Socialista por encima de los intereses y necesidades de los gallegos", ha subrayado.

"Y tampoco podemos olvidar a Podemos y al BNG, que tanto se vanaglorian de apoyar a Pedro Sánchez y de llegar a acuerdos importantes para Galicia", ha asegurado Paula Prado, que ha considerado que estas fuerzas "en ningún caso pusieron por delante el pago de esta deuda que cubriría muchas necesidades".

Por ello, les ha emplazado a "ponerse del lado del Gobierno gallego" para defender los intereses de Galicia" y "no defender únicamente los de sus partidos".