Netflix vuelve a jugársela con el doble sentido: "Querrás tragártela enterita"

Netflix ha retirado este viernes una gran lona publicitaria de su último estreno, la segunda temporada de la serie Sex Education, que cubría desde hacía pocos días la fachada del Círculo de Bellas Artes (calle de Alcalá, 42) con el mensaje equívoco "Querrás tragártela enterita". La plataforma online de películas y series no ha querido hacer comentarios a preguntas de EL PAÍS. No obstante ha publicado un tuit que muestra el vídeo de la retirada del anuncio y un mensaje en mayúsculas: "Hemos durado poco". En cinco horas, el tuit acumula cerca de 4.100 retuits y 300 comentarios.

El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida afirma que ellos no han retirado la lona y que sus técnicos no han acudido a retirarla. "Hay un informe desfavorable de una ECU [Entidades Colaboradoras Urbanísticas, empresa privada que gestiona la publicidad exterior] porque la lona incumple la prescripción del 35% de superficie publicitaria máximo establecido por la dirección general de Patrimonio cultural". Según el área de Urbanismo, de la que depende la publicidad exterior, lo único que han hecho es notificárselo a Netflix. "Han retirado ellos la lona", afirman.

No es la primera vez que la creatividad publicitaria de Netflix provoca a la Administración. La campaña navideña de 2016 para promocionar Narcos, una serie de ficción sobre la vida del narcotraficante Pablo Escobar, tampoco dejó indiferente. El mensaje "Oh, blanca Navidad" de una tela gigante colgada sobre la fachada del número 11 de la Puerta del Sol escandalizó a asociaciones contra la droga y al propio Gobierno de Colombia que consideró que la campaña perjudicaba la imagen de su país. El Ayuntamiento, liderado entonces por Manuela Carmena, no lo retiró ya que no incumplía ninguna normativa.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram