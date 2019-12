El problema de juntar orgasmo femenino y Navidad en Metro de Madrid

La cara de una mujer, la palabra “aleluya” y la frase “estás Navidades volverás a creer en el orgasmo”. Estos son los elementos que conforman la campaña navideña de la tienda erótica Amantis. Y a Metro de Madrid no le ha gustado. Los 11 carteles se instalaron en una decena de estaciones entre los días 3 y 4 de diciembre. Pero a comienzos de esta semana, comenzaron los problemas. "[Desde Metro] No quieren que aparezca aleluya, ni incluirla o asociarla con la Navidad y el orgasmo", comunicaron por mail a los responsables de Amantis el 10 de diciembre. Les escribieron desde la empresa JCDecaux, que gestiona la publicidad en Metro.

"Nos dijeron que iban a retirar los carteles y que mandásemos una nueva versión de los carteles", aclara Marta Molas, coordinadora de comunicación de Amantis. Aunque los carteles ya estaban publicados, así lo hicieron. Pidieron a TutanPancho, diseñadores de la campaña, que la reformularan y enviaron una alternativa. En esta aparecía un succionador encima de unas telas rosas, sin la palabra aleluya, pero con la siguiente frase: "Estas navidades volverás a creer en el orgasmo”. "Tampoco fue aceptada", cuentan desde Amantis, que ya había pagado los 2620 euros que cuestan los 11 carteles durante un mes. Fue entonces cuando decidieron contar su historia en redes sociales: "Nos han censurado la nueva campaña en Metro de Madrid", publicaron el miércoles 11 en Twitter. "¿Por qué censuramos el placer?", se preguntaban en otro mensaje.

Seguimos pensando que la censura en @metro_madrid por nuestra campaña Aleluya, basada en los succionadores, es MUY CUTRE. ¿Por qué censuramos el placer? Señorxs del Metro, cuando quieran, les envíamos uno de nuestros Murmere. Pon un succionador en tu vida y canta ¡Aleluya! pic.twitter.com/RsgDyPxqNg — amantis.net (@amantis_net) December 11, 2019

Metro mantiene que no intentó vetar los anuncios y justifica su decisión en que "JCDecaux no avisó de la campaña". Aunque JCDecaux gestiona la publicidad, Metro la revisa antes de instalarla en andenes y estaciones. Resulta extraño que no lo hubiesen hecho antes de colocar la publicidad en diez céntricas estaciones, cercanas a las tres tiendas que Amantis tiene en la capital (en los andenes y pasillos de las paradas de Serrano, Velázquez, Goya, Alonso Martínez, Puerta de Toledo, La Latina, Ibiza, Manuel Becerra, Retiro y Chueca). "Propusimos retirarla para analizarla", justifican fuentes del suburbano.

JCDecaux gestiona también los contratos la publicidad en el metro de Barcelona y de Bilbao. Como ocurre en Madrid, la aprobación final de los anuncios la tienen las respectivas empresas públicas. En el metro de Barcelona, como explican desde Amantis y confirman fuentes del suburbano de la capital catalana, los anuncios colocados en Metro son casi iguales: no incluyen la palabra Navidad, pero sí aleluya y orgasmo. "Aquí no ha surgido controversia", explican fuentes de Metro de Barcelona. Por su parte, JCDecaux ha declinado dar su versión sobre el asunto

A pesar de los mails enviados a Amantis cuestionando la campaña, finalmente Metro ha rectificado. "Metro ha revisado los carteles y este jueves ha decidido mantenerlos", explican desde la empresa pública. En Amantis lo han celebrado: “Defendemos el objetivo y los valores de la campaña, que busca visibilizar y reivindicar el orgasmo femenino como herramienta de bienestar ciudadano”.

La espalda desnuda vetada en 2016 La campaña de Amantis de 2016 Amantis En 2016, esta cadena de tiendas eróticas también tuvo problemas por otra campaña navideña que en esa ocasión consistía en una insinuante imagen de la espalda de una mujer con la frase: “Hazte un regalo. Esta Navidad regálate con Amantis”. Fuentes de Metro explican que hace tres años fue Autocontrol, empresa privada independiente que vela por la "publicidad responsable" en España, quien considero que la espalada no era adecuada para aparecer en Metro.

