La familia de Junqueras presenta un ‘habeas corpus’ para reclamar su libertad

El padre y la mujer del líder de ERC, Oriol Junqueras, han presentado esta mañana la petición de habeas corpus al Juzgado de Manresa (Barcelona) para pedir su puesta en libertad inmediata, según ha anunciado ERC en su cuenta de Twitter. La medida serviría para que Junqueras se presente en un plazo determinado ante el juez de instrucción, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente para que esté encarcelado.

El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha explicado en declaraciones a Catalunya Ràdio que el habeas corpus se ha presentado en Manresa por ser el juzgado responsable de donde está la cárcel de Lledoners (Barcelona), en la que se encuentra el líder independentista, y por tanto el que debería decidir sobre su libertad.

La familia del presidente de ERC ha presentado el habeas corpus porque consideran que Junqueras se encuentra ilegalmente en prisión tras la sentencia del tribunal europeo, que le reconoció su inmunidad tras ser elegido eurodiputado, pero que ayer el Supremo frenó con su decisión de no dejarlo en libertad y considerar que continía inhabilitado. El propio Junqueras se ha mostrado convencido de que al final lograrán vencer. "Es una batalla que acabaremos ganando. Estoy convencido de que la decisión de Luxemburgo era clara y evidente. Al final Europa nos dará la razón. Puedo estar en la cárcel el tiempo que haga falta, no tengo prisa en salir", ha asegurado en una entrevista a Telecinco. Junqueras ha vuelto a descartar pedir el indulto. "El Indulto es una gracia, una decisión que toma el Gobierno y no lo quiero. Nada de lo que he hecho es delito", ha remachado.

Sobre el acuerdo de investidura y la formación de Gobierno entre PSOE y Podemos, Junqueras ha apuntado que "es bueno que haya un Gobierno y que funcione", aunque recalca la distancia ideológica. "Nos separan muchas cosas con el PSOE como su falta de humanidad ante la prisión injusta, pero era peor un Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox". El líder republicano ha asegurado que todavía no ha recibido ninguna llamada ni mensaje de Pedro Sánchez y ha criticado la falta de coherencia del nuevo presidente español. "Sánchez es capaz de muchas cosas en el mismo momento. Es capaz de decir que no podía gobernar con Podemos y luego decir que es la mejor opción".

Respecto al acuerdo entre el PSOE y ERC para que los republicanos se abstuvieran en la investidura de Sánchez, Junqueras ha listado tres condiciones del pacto: "diálogo, negociación y consulta". Según el presidente de ERC, todos los acuerdos que salgan de la mesa de negociación entre los dos Gobiernos se someterán a consulta ciudadana.

Junqueras no renuncia a una nueva celebración de un referéndum independentista, a pesar del rechazo que ha mostrado el Gobierno socialista. No obstante, el líder republicano ha explicado que ha puesto sobre la mesa tres propuestas para poderlo llevar a cabo: que sea el Estado el que haga el referéndum, que se traspasen las competencias para que lo pueda hacer la Generalitat o que se celebre una consulta -que estaría amparada en la Ley de consultas catalana- y que su resultado no sea vinculante jurídicamente, pero sí políticamente.