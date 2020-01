La cultura exige a la Generalitat un 2% de su presupuesto

El sector cultural de Cataluña se ha unido bajo el paraguas de la iniciativa Actua Cultura para “decir basta y exigir un cambio de paradigma” de la Generalitat que represente un incremento del presupuesto del 0,65% actual hasta un 2%, y ha marcado una agenda de un máximo de tres años.

Empresas y agrupaciones profesionales del mundo de la cultura, que representan el 98% del sector y también el 98% de la facturación del mismo, presentaron ayer un plan de acciones para frenar “la falta de recursos, la autoexplotación y la precariedad”, explicó la portavoz del programa, Isabel Vidal. El sector cultural, que en términos económicos supone un impacto directo del 3,5% del PIB, ha protagonizado una “unión sin precedentes” a través del programa Actua Cultura con presencia de todos los ámbitos. De esta manera, el sector de las artes escénicas, representado por Isabel Vidal; el sector musical, representado por Eva Faustino; el sector editorial, representado por Joan Sala; el sector audiovisual, representado por Montserrat Bou; y el sector de las artes visuales, representado por Joan Anton Maragall, están bajo el mismo paraguas.

Los portavoces de cada ámbito dejaron claro ayer en rueda de prensa, según Europa Press, que no se van a conformar con “las sobras” y apuntaron a una debacle del sector en los últimos 10 años respecto al resto de países que ha derivado en una pérdida de liderazgo, cierre de espacios culturales y fuga de talento. En Cataluña se destinan 30 euros anuales por persona en gasto cultural, lejos de los 108 de Andorra, 158 de Portugal, 233 de Italia y 476 de Francia, aseguraron. “No pedimos nada extraordinario”. Para tratar de revertir la situación, Actua Cultura se ha reunido ya con la consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, los diferentes grupos parlamentarios y con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con quien se volverán a encontrar este mismo mes. Además, para este 2020 quieren “implicar a la totalidad del tejido cultural de Cataluña e interpelar a otros sectores para dar mayor visibilidad a la campaña y dotarla de más transversalidad”.

Desde el sector, sin embargo, se hace autocrítica y se reconoce su “desidia” desde la crisis económica del 2008, cuando recibían el 1% del presupuesto, y la complicidad con la mirada corta del Govern respecto a las posibilidades de la cultura en Cataluña. Pero han decidido plantarse “por dignidad cultural”. Según el programa, en la última década han mantenido el pulso a base de “arriesgarse y comprometerse”, pero las dificultades para competir con otros países los han llevado al límite: “Nos hemos cansado de palabras, entendemos la situación pero ya no vamos a ser cómplices”. Vidal añadió que están “cansados de sobrevivir”.

En esa línea, apuntaron que, si no se logra un cambio de paradigma en tres años, “iremos más allá con acciones transversales, imaginativas y dilatadas en el tiempo”, aunque no avanzaron ninguna. También avisaron de que gozan de un escaparate público diario, y no descartaron ser “una mancha de aceite” que se extienda a las otras administraciones autonómicas de España.