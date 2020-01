Torra no descarta desobedecer si el Supremo ratifica su condena

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dado por hecho que el Tribunal Supremo le acabará inhabilitando en los próximos meses por el delito de desobediencia por el que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al negarse al retirar una pancarta en favor de los presos independentistas del Palau de la Generalitat. "Es muy probable que este proceso acabe con mi inhabilitación de aquí a unos meses", afirmó Torra en una entrevista en TV3 aunque apeló a la mayoría del Parlament que le dio el sábado su apoyo para desobedecer y no asumir esa condena.

La Cámara aprobó este sábado una resolución en que la que ratifica a Torra en su condición de diputado y rechaza la inhabilitación ordenada por la Junta Electoral Central en una decisión que califica de "intento de golpe de Estado". El president, que ha pedido al Supremo la suspensión "cautelarísima" de esa decisión, sostiene que a él solo puede destituirle el Parlament, incluido si es el Supremo el que le condena. Durante la entrevista, en el programa FAQS, que se emitió justo después del Pleno extraordinario, Torra se refirió a que la soberanía "recae" en el Parlament, que es el que da y quita la confianza a los presidentes es la Cámara. "Yo siempre he sido muy claro. Y no he engañado a nadie y es así más que nunca después de esta votación".

¿Y si el Supremo da la razón a la Junta Electoral Central?, le pregunta la periodista. "El Parlament tiene una votación y un mandato. Y es el que debe aplicar el presidente, la Mesa y los diputados. Nos hemos comprometido con esa votación. Tenemos que apartarnos de esa concepción de Supremos o Juntas Electorales. ¿Dónde reside la soberanía? Era muy importante poner el acento en la soberanía y la inviolabilidad del Parlament. Se ha degradado esta institución desde el 30 de enero de 2018 y ha llegado el momento de plantarse".

"El Parlament tiene una votación y un mandato. Y es el que debe aplicar el presidente, la Mesa y los diputados.", afirma

El Parlament aprobó este sábado una resolución de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP que rechaza la decisión de la JEC. Los comunes votaron también este punto de la resolución por lo que Torra recibió el apoyo de 74 diputados. En la exposición de motivos, la resolución recoge la postura de Torra de que solo el Parlament puede destituir a los presidentes. En la parte resolutiva, no figura ninguna referencia al Tribunal Supremo aunque si desliza que el reglamento de la cámara es el único instrumento con el que se puede modificar la composición de la cámara.

Torra negó que tener previsto nombrar un vicepresidente o un consejero de su grupo parlamentario para impedir que la presidencia recaiga en Esquerra. "No pienso en esta hipótesis, en todo caso, en el Estatuto están tasadas las causas por el cese de un presidente de la Generalitat y, en ningún caso, está la causa de una inhabilitación por la Junta Electoral Central", dijo. El president evitó como en la sesión plenaria censurar la decisión de sus socios republicanos de facilitar la abstención de Pedro Sánchez pero sí que recalcó que Junts per Catalunya nunca se levantó de la mesa de negociación y que fueron los socialistas quienes abandonaron Pedralbes. "Nosotros entendemos que lo que la ciudadanía nos está pidiendo es el lo volveremos a hacer, sit and talk, pero en términos de autodeterminación', ha añadido.