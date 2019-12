Colau multa a un portal inmobiliario por ofertar un piso de alquiler “solo a españoles”

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador, que podría alcanzar los 90.001 euros de multa, al portal inmobiliario Idealista y a la inmobiliaria The New House Barcelona por “discriminación en el acceso a la vivienda” después de ofertar un piso de alquiler en el que solo se permitía que hubiera inquilinos españoles.

Se trata de la primera vez que se abre un expediente sancionador por discriminación por “razón de origen” y proviene de un anuncio de junio de 2019 en el que la inmobiliaria ofrecía un piso solo a personas de nacionalidad española. Una denuncia ciudadana a la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona alertó al Consistorio de los hechos.

El concejal de derechos de la Ciudadanía, Marc Serra, advierte: “Estamos convencidos de que hay muchos más casos como este, pero como hasta ahora no se actuaba contra esta discriminación las personas que eran víctimas no sabían que existían estas herramientas. No actuamos con afán recaudatorio, sino que queremos lanzar un mensaje sobre todo a los grandes portales inmobiliarios que tienen obligaciones sobre las ofertas que realizan. No es tolerable que existan anuncios discriminatorios. En Barcelona, uno de cada cinco ciudadanos no tienen nacionalidad española y no permitiremos que existan este tipo de anuncios”.

Serra recordó que una persona no puede ser discriminada por razón de origen, ya que es un derecho reconocido en la Constitución española, y “privar a un colectivo como son las personas no españolas a un acceso de un bien básico como la vivienda” no está amparado por el principio de libertad de contratación.

Por su parte un portavoz de Idealista ha asegurado a EL PAÍS: "Todos los anuncios que se publican en el portal, entre 15.000 y 18.000 al día, se someten a un algoritmo que descarta aquellos con expresiones ofensivas o discriminatorias. Además, si hay algún comentario de un usuario que haya comprobado o crea que hay anuncios ofensivos y nos lo comunica se revisan manualmente". El portavoz del portal inmobiliario asegura que en el caso que denuncia el Ayuntamiento se pedía "estudiantes españoles" y ni el algoritmo ni ningún usuario detectaron o comunicó que se tratara de una discriminación. "Está claro que Idealista no es especialmente favorable a la política urbanística del consistorio, el anuncio no estuvo activo ni una semana y solo hemos recibido el anuncio del expediente. Ahora el caso está en manos de nuestro departamento jurídico", ha destacado el portavoz.