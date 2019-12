ERC asegura que no cederá al “chantaje” en la negociación de la investidura

Esquerra Republicana quiere dejar claro que no modificará su posición en las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez por mucho que la presionen. Y así se han tomado las afirmaciones que hizo Jose Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, que el domingo apremió a los republicanos a firmar un acuerdo para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez ante el riesgo de que se acaben frustrando y, con ello, que no se repita una nueva oportunidad de diálogo entre el Gobierno de España y el independentismo.

"Parece que el PSOE pone la negociación como moneda de cambio. Nosotros pensamos que el diálogo y la negociación se hacen por convicción, así se entiende en ERC. El diálogo no se puede plantear como un chantaje y no funcionará con ERC, ya pueden hacer toda la presión que quieran porque no funcionará", ha afirmado esta mañana Marta Vilalta, una de las integrantes en esa mesa de negociación con el PSOE y portavoz de ERC.

Pese a que los republicanos entienden hasta cierto punto el discurso de Ábalos en el congreso del PSC -y en un fin de semana en que otros barones del PSOE han descalificado el proceso abierto con los independentistas catalanes para lograr su abstención para la investidura de Sánchez- no quieran dejar pasar por alto que no comparten la "urgencia" de los socialistas. "Nosotros estamos aquí porque creemos qué es lo que hay que hacer y no queremos renunciar a la posibilidad de canalizar el conflicto político por una vía política. Si conseguimos abrir una mesa de negociación, estaremos … Si no, con ERC que no cuenten", ha añadido. A día de hoy, los dos erquipos negociadores se han intercambiado "documentos" que hacen una síntesis de sus posiciones y, en principio, no está previsto inicialmente un encuentro. "No hay nada programado para estos días aunque nos mantenemos en contacto", ha puntualizado. Vilalta cree que si el PSOE tiene prisa lo que tiene que hacer es "moverse más rápido para llegar al acuerdo y construir una mesa de negociación".

Iceta ha rechazado la interpretación de los republicanos y ha recordado que él mismo estaba presente cuando Ábalos. “Yo le escuché y no vi ningún chantaje. Él compartió una reflexión que ya nos hacemos catalanes, españoles y sectores de la Unión Europea”, ha afirmado para remachar: “Si la propuesta de Sánchez no sale adelante habrá un nuevo bloqueo, nuevas elecciones y será dar alternativa a la derecha que no tiene voluntad de dialogar”.

En la misma línea, el socialista ha admitido que no espera gran cosa de las la reunión que ha mantenido Sánchez hoy con el popular Pablo Casado y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. “En Cataluña y España falta de dialogo. No me gusta de entrada rechazar ese diálogo. Aunque no dé frutos concretos es bueno que se produzca”, ha afirmado.

Para Esquerra Republicana, esta semana tiene, como mínimo, dos días señalados que podrían, o no, tener alguna incidencia en el avance de las negociaciones con el PSOE. El jueves está previsto el fallo del tribunal de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, planteada por el político en prisión al verse impedido por el Tribunal Supremo a recoger su acta como eurodiputado. ERC tiene abiertas esperanzas en que la justicia europea de la razón a Junqueres: "Somos optimistas pero no podemos avanzar qué respuesta tendremos salvo exigir que se rectifique porque no son solo los derechos políticos de Junqueras sino los de toda la ciudadanía. La sentencia de la UE puede volver a dejar en evidencia a la justicia española, puede crear jurisprudencia y nunca mas se podrá vulnerar los derechos de la ciudadanía".

El sábado, además, ERC celebra su 28 Congreso Nacional en el que participarán 1.700 inscritos. Un congreso en el que la formación independentista tiene que fijar su posición y estrategia futura y debates en los que es previsible que se aborde la negociación de la investidura sobre la que ya se pronunció la base en la consulta realizada el pasado noviembre.