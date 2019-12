Colau suavizará el veto al coche contaminante para familias pobres

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, suavizará el veto a los coches más contaminantes para familias con pocos recursos que no tienen alternativa al coche privado, pero el que tienen es viejo y no pueden comprarse uno nuevo. ERC pidió en sus alegaciones a la ordenanza que acompaña a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) una moratoria de dos años para las familias vulnerables que dependen de vehículos que no tienen etiqueta. Ayer, víspera de la tramitación de la ordenanza, el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, anunció: “Estamos trabajando con ERC algún elemento social que podamos incorporar”.

Faltan 22 días para que entre en vigor la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona: la prohibición de que circulen los coches más contaminantes, los que no tienen etiqueta de la DGT. El área de veto a los vehículos contaminantes de Barcelona entrará en vigor el 1 de enero de 2020 y será la mayor de Europa (95 kilómetros cuadrados). Pero antes, el gobierno de los comunes y el PSC necesita aprobar la ordenanza que detalla su funcionamiento: el horario, el régimen sancionador, las exenciones para algunos vehículos, etc.

La ordenanza se enfrenta este martes a su primera prueba: la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, donde la oposición decidirá si permite que se tramite, paso previo a la aprobación definitiva en el pleno del 20 de diciembre. Badia explicó ayer en declaraciones a TV3 que la ordenanza ha recibido unas 2.000 alegaciones de 100 organizaciones empresariales, asociaciones y partidos políticos.

“Se trata de que no se pierda el objeto de la Zona de Bajas Emisiones, que es mejorar la salud y reducir las emisiones, pero queremos ayudar a acompañar el cambio”, afirmó ayer el concejal. Hoy mismo, horas antes de la comisión, el Ayuntamiento tiene previsto explicar las modificaciones que ha introducido en la ordenanza inicial tras el periodo de alegaciones. Unas sugerencias en las que las entidades vecinales y ecologistas han pedido endurecer el funcionamiento de la ZBE; y las organizaciones empresariales, flexibilizarla.

En el caso de ERC, el concejal Max Zañartu explicó ayer que negocian con el ejecutivo su petición de exención de dos años para las familias sin recursos ni alternativa de transporte al coche o “autónomos precarios”. “Hemos de lanzar un mensaje político de que la lucha contra el cambio climático no la tienen que soportar las familias con pocos recursos”, afirmó desde un partido que defiende que igual que habrá una moratoria de un año para furgonetas y camiones, debe haberla para rentas bajas que tienen un coche sin etiqueta y lo necesitan para trabajar. “No sería una rebaja de la ZBE”, señaló y apuntó que “afectaría “pocos miles de conductores”.

Además de la concesión a ERC en materia social, Badia explicó ayer que han aceptado otras alegaciones. Barcelona pel canvi, por ejemplo, pidió que puedan circular con vehículos sin etiqueta personas que siguen tratamientos médicos en hospitales de la ciudad. Y Junts per Catalunya y Ciutadans que haya moratoria para vehículos singulares como los de los feriantes o vendedores ambulantes. Badia también explicó que habrá reincidencia en las infracciones: si un coche circula sin etiqueta, se le multará una vez y una segunda si circula 90 minutos más tarde.