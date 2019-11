Los empresarios piden flexibilizar el veto a los vehículos contaminantes

La Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Industria estudian la posibilidad de instalar y homologar filtros en vehículos que no tienen distintivo ambiental con el objetivo de que reduzcan sus emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno. Una posibilidad (sea un filtro u otro dispositivo) que tanto patronales del sector del transporte de mercancías y pasajeros como administraciones (el Ayuntamiento de Barcelona o el Área Metropolitana) han solicitado para dar respuesta a casos especiales. Por ejemplo, autobuses o camiones que todavía no han sido amortizados pero no podrían circular por las emisiones que desprenden y que, con alguna modificación técnica, podrían mejorar. El concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, ha bendecido este jueves la iniciativa, aunque ha insistido en que no depende del Ayuntamiento: “Es interesante que, si el vehículo deja de ser contaminante, pueda tener la etiqueta”, ha dicho.