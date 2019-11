Torra pide encabezar el diálogo entre Gobiernos que propone Esquerra

Hablar de “entidad política a entidad política”. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aprovechado la sesión de control en el Parlament, este miércoles, para asegurar que debe ser él quien encabece la mesa de diálogo entre Gobiernos que ERC intenta negociar con el PSOE de cara a abstenerse en la investidura. La posición de Torra es radicalmente distinta de la del vicepresidente Pere Aragonès, quien ha asegurado en una entrevista a RNE que la presencia del presidente catalán no era necesaria, sino que ambos Ejecutivos enviarán a un representante del mismo rango.

"¿Reconocemos Cataluña y España como dos entidades jurídicas, dos sujetos políticos que deciden libremente una solución política, como el Reino Unido y Escocia?”, se ha preguntado Torra cuando contestaba a una pregunta del líder del PSC, Miquel Iceta, sobre otro foro de diálogo —la mesa de partidos catalanes— que se ha de convocar a principio del mes que viene. Para el president, esa reunión debe servir para concretar lo que quiere decir “diálogo” con el Gobierno. “¿Esto significa hablar de Gobierno a Gobierno, que el presidente del Estado habla con el presidente de Cataluña y lo llama, sobre todo lo llama, para poder hablar?", ha insistido Torra.

El presidente de la Generalitat ha insistido en que si esa mesa de diálogo fructificara, la propuesta de los partidos políticos será la defensa al derecho de la autodeterminación. “Yo quiero saber con qué voluntad vamos, si usted me dice que proponemos la autodeterminación y pasamos a los postres me cuesta entender esa negociación”, le ha espetado Torra a Iceta. "Basta de fotos, no queremos más diálogo con ponsetias", ha agregado el president, en referencia a las flores que decoraban la sala donde se encontraron Sánchez y Torra en la cumbre de Pedralbes, en 2018. Esta mañana Adriana Lastra ha asegurado que su partido va “con esperanza” a la negociación con ERC pero la ministra Carmen Calvo ha avisado: "La autodeterminación no existe".

La posición del líder de la Generalitat contrasta con la defendida hasta ahora por los republicanos. ERC aboga por crear una mesa de diálogo estable, “entre iguales”, con calendario y garantías de cumplimiento de los acuerdos como condición para abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. Aragonès siempre ha defendido que Torra debe ser el interlocutor en esta mesa pero este miércoles se ha abierto a que el rango de los interlocutores pueda ser menor.

La sesión de control ha tenido un momento especialmente tenso. En su turno de palabra, el presidente del grupo de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, interpeló al presidente por no cesar a Gerard Figueras, secretario de Deportes de la Generalitat, por supuestas desviaciones de fondos provenientes de subvenciones deportivas. El diputado naranja aprovechó para mencionar otros casos judiciales que salpican a otros miembros del Govern. "Esto parece una ronda de reconocimiento", aseguró Carrizosa, para referirse por ejemplo a las supuestas adjudicaciones a dedo hechas por la exconsejera Laura Borràs o insinuar que la diputada Aurora Madaula sabía de las comisiones ilegales recibidas a través de CatDem solo por el hecho de tener una relación con el exdirector de esa fundación, Agustí Colomines.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, llamó al orden a Carrizosa y criticó "el machismo" de sus preguntas. Madaula solicitó la palabra por alusiones pero Torrent le dijo que ha de dirigir sus quejas a la Mesa del Parlament. Torra cargó contra Ciudadanos y en lugar de responder sobre Figueras repitió los buenos datos de la economía catalana. "Ustedes lo único que quieren es crispar", les espetó.